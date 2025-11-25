"Extrem ärgerlich" - Brake schlägt auch Schüttorf

Schüttorf startete stark in die Partie und belohnte sich früh. Ein scharf getretener Freistoß rutschte bis zum langen Pfosten durch, wo Leonhard Klümper (3.) zur frühen 1:0-Führung einschob. Die Gastgeber blieben danach am Drücker, erspielten sich mehrere Torchancen und ließen Brake kaum Luft zum Atmen. Doch das wichtige zweite Tor fiel nicht – und das sollte sich rächen. „Wir müssen dann natürlich zusehen, dass wir kein Gegentor bekommen und auch das haben wir nicht geschafft,“ ärgerte sich Co-Trainer Dennis Große-Vennekate.

Brake kam nach der Pause mutiger ins Spiel und nutzte die erste echte Gelegenheit, als Miklas Kunst (70.) zum Ausgleich traf. Danach entwickelte sich eine offene Schlussphase, in der beide Teams auf Sieg spielten. Schüttorf erhöhte das Risiko, wurde aber nicht belohnt – stattdessen schlug Brake spät zu. Ein schneller Angriff landete bei Dennis Wego (83.), der trocken zum 1:2 einnetzte.

Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel, nun also die bittere Niederlage für Schüttorf, die auf Rang sieben stehen bleiben. Brake hingegen setzt die gute Serie fort und überholte Esens, sodass das rettende Ufer in Sicht ist.

Gerade vor dem Hintergrund des Spielverlaufs war der Frust groß. „Extrem ärgerlich, insbesondere nach dem Spielverlauf,“ so Große-Vennekate. „Wir gehen 1:0 in Führung, haben einige Torchancen, müssen das 2:0 machen und werden am Ende nicht belohnt.“

Zeit zum Hadern bleibt allerdings nicht: Bereits am Donnerstag steht die nächste Aufgabe beim SFN Vechta an. Und die Marschroute ist klar: „Wir wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis dann auch endgültig in die Winterpause gehen.“ Für Brake geht es gegen BW Papenburg zum Jahresabschluss.