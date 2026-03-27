Externer Neuzugang bei Spitzenreiter BW Hollage

Neuzugang Max Wolf bei Bezirksliga-Spitzenreiter BW Hollage – Foto: BW Hollage

Max Wolff wird zur kommenden Saison Teil der ersten Herrenmannschaft von Blau-Weiss Hollage. Der Außenbahnspieler wechselt aus der Landesliga-U19 der JSG Lechtingen/Wallenhorst zum aktuellen Spitzenreiter der Bezirksliga und ist zugleich der erste externe Neuzugang für die neue Spielzeit.

Der vielseitig einsetzbare Spieler gilt als entwicklungsfähig und flexibel auf den Flügelpositionen. Mit seinem Wechsel an den Benkenbusch setzt der Verein frühzeitig ein Signal in der Kaderplanung. Hollage reagiert damit auf die Anforderungen einer möglichen höheren Spielklasse und ergänzt den bestehenden Kader gezielt um junge, ambitionierte Spieler.

Wolff sammelte in der U19-Landesliga regelmäßig Spielpraxis auf hohem Niveau und soll nun schrittweise an den Herrenbereich herangeführt werden. Seine Verpflichtung unterstreicht die strategische Ausrichtung des Vereins, sowohl auf Kontinuität als auch auf perspektivische Verstärkungen zu setzen.