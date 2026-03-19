Externe Lösung erstmals in der Vereinsgeschichte

Der 35-Jährige tritt seine Aufgabe mit sofortiger Wirkung an und soll den Klub auch in der aktuell schwierigen sportlichen Situation unterstützen. Neben seinem Engagement bei Rot-Weiss ist Turek weiterhin als E-Jugendtrainer bei der SG Wattenscheid 09 aktiv. Zuvor sammelte er mehrere Jahre Erfahrung als Jugendtrainer beim DSC Wanne-Eickel.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Sportlicher Leiter und darauf, Teil der rot-weissen Familie zu werden. Mein besonderer Dank gilt dem Vorstand von Rot-Weiss Leithe für die angenehmen Gespräche und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam viel zu bewegen.“