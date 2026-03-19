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Externe Lösung erstmals in der Vereinsgeschichte
Neuer sportlicher Leiter: Kevin Turek übernimmt Verantwortung
Die Sportfreunde Rot-Weiss Leithe aus der Kreisliga A1 Bochum haben frühzeitig eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Mit Kevin Turek übernimmt ein neuer sportlicher Leiter die Verantwortung beim Verein.
Der 35-Jährige tritt seine Aufgabe mit sofortiger Wirkung an und soll den Klub auch in der aktuell schwierigen sportlichen Situation unterstützen. Neben seinem Engagement bei Rot-Weiss ist Turek weiterhin als E-Jugendtrainer bei der SG Wattenscheid 09 aktiv. Zuvor sammelte er mehrere Jahre Erfahrung als Jugendtrainer beim DSC Wanne-Eickel.
„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe als Sportlicher Leiter und darauf, Teil der rot-weissen Familie zu werden. Mein besonderer Dank gilt dem Vorstand von Rot-Weiss Leithe für die angenehmen Gespräche und das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam viel zu bewegen.“
Für den 1. Vorsitzenden Marcel Paul hat die Verpflichtung eine besondere Bedeutung. Er betont, dass erstmals in der Vereinsgeschichte eine externe Lösung für diese Position gewählt wurde.
„Wir freuen uns außerordentlich, dass wir Kevin Turek als neuen Sportlichen Leiter für Rot-Weiss Leithe gewinnen konnten. Gerade in unserer aktuell herausfordernden sportlichen Situation war es uns wichtig, diese zentrale Position mit neuen Impulsen und frischem Blick von außen zu besetzen. Mit seiner positiven Ausstrahlung, seiner klaren Haltung und seinem Engagement sind wir überzeugt, dass Kevin genau der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit,“ so Marcel Paul.