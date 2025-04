Extase in Bergheim: Zwölf-Tore-Spektakel im Verfolger-Duell

TuS Oberlar siegt und lebt im Abstiegskampf



Der TuS Oberlar hat mit dem Projekt Klassenerhalt noch lange nicht abgeschlossen. Durch den 2:1-Erfolg über den FC Kosova Sankt Augustin rückt das Team von Spielertrainer Tom Raßbach auf einen Punkt an den FC Kosova und auf drei Punkte an das rettende Ufer heran. Dabei vergab Mehmet Öcal in der dritten Minute noch einen Elfmeter für den TuS. Kollege Marcel Switalla machte es in der 35. Minute besser und brachte Oberlar in Führung. Allerdings glich der FC Kosova in Person von Nexhbedin Qestaj noch vor der Pause aus. Der goldene Treffer gehörte gut zehn Minuten vor dem Ende Manuel Alves Martins - mit seinem ersten Saisontor traf der 23-Jährige zum 2:1-Endstand. Die weiteren Spiele des 20. Spieltags

Das 1:0 für die Sportfreunde in der zweiten Minute durch Florent Muja gab einen Vorgeschmack auf diese spektakuläre Begegnung. Daniel Mbungu Masaka erzielte in der zwölften Minute den Ausgleich, ein Eigentor von Jonas Lülsdorf sorgte wieder für die Gäste-Führung, bevor Mbungu Masaka erneut egalisierte. Obwohl Mohamed Khabza Troisdorf ein drittes Mal in Führung brachte, gehörte die erste Halbzeit dem SVB: Tim Kitz und Luigi Rama stellten bis zum Pausenpfiff auf 4:3. Nach Wiederanpfiff schnürte Mbungu Masaka den Hattrick, die Vorentscheidung war das aber noch nicht, denn ein Doppelschlag von Marcel Wiemer (67.) und Özgün Günal (70.) glich die Partie zum 5:5 aus. Am Ende feierte trotzdem der SV Bergheim: Justin Heitzer traf in der 85. Minute zum 6:5, Tim Sterzenbach besiegelte in der 90. Minute den 7:5-Endstand. Bergheim überholt damit die Sportfreunde und steht mit 40 Punkten auf dem dritten Platz. Troisdorf ist Vierter mit 38 Zählern.