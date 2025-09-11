Explosives Derby in Schöndorf: Empor siegt nach irrer Schlussphase

Stadtderbys haben ihren ganz eigenen Reiz – doch dieses Duell wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. In einem packenden, hochintensiven Spiel setzte sich der FC Empor Weimar 06 am Mittwochabend beim Schöndorfer SV mit 7:4 (3:2) durch. Vor mehr als 200 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Tor-Feuerwerk, das alle Emotionen und Wendungen bereithielt.
Die Mannschaft aus Empor erwischte den Traumstart: Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball beim Sommerneuzugang Nicolas Löchner, der erstmals im Trikot des FCE jubeln durfte (0:1, 9.). Die Gastgeber hielten mit intensiven Zweikämpfen dagegen und hatten in der 24. Minute durch Carlo Bartholmeß ihre erste große Gelegenheit. Neun Minuten später fiel der Ausgleich: Eine Freistoßflanke von Kapitän Paul Johannes fand den Kopf von Bartholmeß – 1:1 (33.). Doch die Empor-Spieler zeigten sich weiter eiskalt: Nils Herrmann tankte sich stark durch, scheiterte noch an Keeper Philipp Knull, den Abpraller verwertete Omar Kahoul zum 1:2 (36.). Nur wenig später erhöhte das Team aus den Wimaria Stadion sogar: Wieder war Herrmann nicht zu halten, er nutzte seine Geschwindigkeit und bediente den freistehenden Löchner, der zum 1:3 einschob (39.). Doch der Schöndorfer SV gab sich nicht geschlagen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke von Max Paul Pollmächter, deren überraschender direkter Versuch am Pfosten landete, reagierte Dino Divkovic am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 2:3 (45.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Empor extrem effizient, der Schöndorfer SV aber mit deutlich verbesserter Leistung im Vergleich zur klaren 0:6-Heimpleite zuletzt gegen Gräfenroda.
Nach Wiederbeginn blieb das Derby intensiv. Zunächst jubelte Empor, doch ein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt (52.). Wenig später gab es Handelfmeter für den Schöndorfer SV – eine strittige Entscheidung, nachdem der Ball aus kurzer Distanz an den Arm von Alex Mikuta sprang. Carlo Bartholmeß verwandelte sicher zum 3:3 (57.). Der Schöndorfer SV drehte nun sogar die Partie: Ein starkes Zuspiel von Bartholmeß fand Philip Becker, der den Ball sehenswert ins linke Eck setzte – 4:3 (65.). Doch die Empor-Mannschaft bewies Moral und suchte die Flucht nach vorn. Nach einigen Wechseln und Verletzungsunterbrechungen dauerte es bis zur 88. Minute: Noah Döller wurde im Strafraum gefoult. Die Schiedsrichter gaben Elfmeter, während die Spieler des Schöndorfer SV lautstark reklamierten, da vorher ein Mittelfeldspieler liegen geblieben war. Der fällige Strafstoß von Max Hertel wurde zunächst von Philipp Knull pariert, doch im Nachschuss versenkte Hertel den Ball per Knie im Tor (4:4, 90.+2). Die Spieler des Schöndorfer SV reklamierten erneut, da sie ein Handspiel des Torschützen gesehen haben wollten. Der Kapitän des SSV protestierte zu lautstark und wurde von Schiedsrichter Maik Vogt (Bad Berka) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Nur eine Minute später nutzte erneut Noah Döller eine Unsicherheit in der Defensive des Schöndorfer SV und traf eiskalt zum 4:5 (90.+3). In der aufgeheizten Schlussphase flog zudem ein weiterer bereits ausgewechselter Spieler des SSV von der Bank mit Rot. Empor nutzte die Räume konsequent – Lucas Thubauville (90.+6) und erneut Hertel (90.+8) erhöhten auf 4:7.
Während der FC Empor Weimar 06 ausgelassen den Derbysieg feierte, blieb beim Schöndorfer SV Enttäuschung zurück. Was bleibt, ist ein Spiel, das an Spannung, Emotionen und Toren kaum zu überbieten war – ein Derby, das in Weimar und im gesamten Weimarer Land noch lange Gesprächsstoff im Fußball sein wird.