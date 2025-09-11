– Foto: Presseteam Empor Weimar

Explosives Derby in Schöndorf: Empor siegt nach irrer Schlussphase Verlinkte Inhalte KOL Mittelthüringen Schöndorf FC Empor 06

Stadtderbys haben ihren ganz eigenen Reiz – doch dieses Duell wird wohl noch lange in Erinnerung bleiben. In einem packenden, hochintensiven Spiel setzte sich der FC Empor Weimar 06 am Mittwochabend beim Schöndorfer SV mit 7:4 (3:2) durch. Vor mehr als 200 Zuschauern entwickelte sich ein wahres Tor-Feuerwerk, das alle Emotionen und Wendungen bereithielt.

Die Mannschaft aus Empor erwischte den Traumstart: Nach einem Angriff über mehrere Stationen landete der Ball beim Sommerneuzugang Nicolas Löchner, der erstmals im Trikot des FCE jubeln durfte (0:1, 9.). Die Gastgeber hielten mit intensiven Zweikämpfen dagegen und hatten in der 24. Minute durch Carlo Bartholmeß ihre erste große Gelegenheit. Neun Minuten später fiel der Ausgleich: Eine Freistoßflanke von Kapitän Paul Johannes fand den Kopf von Bartholmeß – 1:1 (33.). Doch die Empor-Spieler zeigten sich weiter eiskalt: Nils Herrmann tankte sich stark durch, scheiterte noch an Keeper Philipp Knull, den Abpraller verwertete Omar Kahoul zum 1:2 (36.). Nur wenig später erhöhte das Team aus den Wimaria Stadion sogar: Wieder war Herrmann nicht zu halten, er nutzte seine Geschwindigkeit und bediente den freistehenden Löchner, der zum 1:3 einschob (39.). Doch der Schöndorfer SV gab sich nicht geschlagen. Nach einer schnell ausgeführten Ecke von Max Paul Pollmächter, deren überraschender direkter Versuch am Pfosten landete, reagierte Dino Divkovic am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 2:3 (45.). Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Empor extrem effizient, der Schöndorfer SV aber mit deutlich verbesserter Leistung im Vergleich zur klaren 0:6-Heimpleite zuletzt gegen Gräfenroda.