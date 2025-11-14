Explodiertes Flutlicht verhindert Jahresabschluss ‒ SG-Spiel gegen Raisting II abgesagt

Ein Spiel bei Tageslicht wäre kein Problem gewesen. Durch das für Abend angesetzte Spiel und streikendes Flutlicht entfällt die letzte Begegnung der SG im Jahr 2025. – Foto: Oliver Rabuser

Bei der SG Oberau/Farchant gehen die Lichter aus – Durch einen Defekt des Flutlicht wird das Spiel gegen Raisting II ins neue Jahr verlegt.

Bei der SG Oberau/Farchant gehen die Lichter aus. Klingt erst einmal bedrohlich, ist aber weit mehr Symbolik denn sportliches Unbehagen. Hat sich die Spielgemeinschaft doch zuletzt immer besser in der Kreisklasse 3 zurechtgefunden und an die Nichtabstiegsplätze herangeschlichen. Vielmehr sorgt das Flutlicht, das den Kunstrasen am Gießenbach ausleuchtet, für Probleme und eine Spielverlegung. Vor dem vergangenen Wochenende trat urplötzlich eine Teilfinsternis auf. Einer der Flutlichtmasten streikte. Nicht wie in den meisten Fällen üblich mangels Stromzufuhr oder eines defekten Leuchtmittels, sondern mit Gedöns und Spektakel. Die genaue Ursache ist unklar. Doch war der Druck am Glasmantel offensichtlich so stark, dass alles rund um die Lichtquelle barst und „wie Schnee vom Himmel rieselte“. Spaßeshalber äußerte Florian Elgas die Vermutung, das Flutlicht habe mutmaßlich gewusst, dass seine Halbwertszeit abgelaufen ist. Die Montage der neuen Beleuchtung ist bereits für Ende November angesetzt. Die für den heutigen Freitag angesetzte Partie gegen den SV Raisting II musste allerdings abgesagt werden. „Da kannst du nicht spielen, auf einem Fleck des Platzes ist es dunkel“, erläutert der Oberauer Clubchef.

Ob dieser Umstände steht auch fest, dass die SG auf einem Abstiegsrelegationsplatz vorzeitig in die Winterpause geht. Als Nachholtermin wurde der 12. März angesetzt – es ist die Woche nach dem ersten regulären Spieltag im kommenden Frühjahr. Die Optionen waren begrenzt. An diesem Wochenende tagsüber zu spielen, kam aus Sicht der Gäste nicht infrage. Schließlich wurde die Begegnung auf Bitten der Raistinger überhaupt erst auf den Freitag vorverlegt. Denn deren Abteilungsleiter Fußball, Simon Kölbl, heiratet tags darauf. Ein Heimrechttausch stand auch nicht zur Debatte, weil die SG im August bereits in Raisting angetreten war. Zumal die dortigen Plätze in dieser Jahreszeit auch nicht mehr im besten Zustand sind. Bliebe noch ein Standortwechsel an einen anderen Ort. Der aber ist nicht im Sinne der Verantwortlichen. „Ich möchte eigentlich nicht woanders spielen“, betont Elgas. Vorige Woche war die Begegnung der Oberauer Damen auf dem Kunstrasenplatz am Gröben in Garmisch-Partenkirchen über die Bühne gegangen. Dies aber begründet Elgas mit der Kurzfristigkeit des Flutlichtdefekts.