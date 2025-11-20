EXPERTENTIPP: Volker Harnack // FC Schweina-Gumpelstadt

Der 42-jährige Dauerläufer will mit einem Heimerfolg wieder die Erfolgsspur finden: "Natürlich freue ich mich riesig auf das Derby. Die letzten drei Jahre hatten wir dieses nicht mehr und es ist schon immer was besonderes.Es wird ordentlich Feuer drin sein und Matze wird sie gut vorbereiten, wie ich ihn kenne. Wir werden aber bereit sein und jeder gibt im Training Vollgas, um dabei zu sein. Die Vorfreude ist da." Einzig dem FSV 06 Ohratal und Eintracht Hildburghausen traut der Abwehrspieler noch einen Heimerfolg zu. Drei Auswärtssiege und zwei Unentschieden tippt Volker noch.

DIE TIPPS VON VOLKER