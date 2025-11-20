Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Christian Heilwagen
EXPERTENTIPP: Volker Harnack // FC Schweina-Gumpelstadt
Ein "alter" aber flinker Hase tippt den kommenden Spieltag der Landesklasse 3. Für den FC Schweina-Gumpelstadt steht nach der 1:6-Pleite in Sonneberg Wiedergutmachung im Derby auf dem Plan.
Volker Harnack empfängt dabei mit seiner Mannschaft den Lokalrivalen und das Kellerkind vom SV Wacker 04 Bad Salzungen. Natürlich soll ein Heimsieg her...
Der 42-jährige Dauerläufer will mit einem Heimerfolg wieder die Erfolgsspur finden: "Natürlich freue ich mich riesig auf das Derby. Die letzten drei Jahre hatten wir dieses nicht mehr und es ist schon immer was besonderes.Es wird ordentlich Feuer drin sein und Matze wird sie gut vorbereiten, wie ich ihn kenne. Wir werden aber bereit sein und jeder gibt im Training Vollgas, um dabei zu sein. Die Vorfreude ist da." Einzig dem FSV 06 Ohratal und Eintracht Hildburghausen traut der Abwehrspieler noch einen Heimerfolg zu. Drei Auswärtssiege und zwei Unentschieden tippt Volker noch.