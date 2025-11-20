 2025-11-18T09:22:12.436Z

Expertentipp
– Foto: Christian Heilwagen

EXPERTENTIPP: Volker Harnack // FC Schweina-Gumpelstadt

Ein "alter" aber flinker Hase tippt den kommenden Spieltag der Landesklasse 3. Für den FC Schweina-Gumpelstadt steht nach der 1:6-Pleite in Sonneberg Wiedergutmachung im Derby auf dem Plan.

Volker Harnack empfängt dabei mit seiner Mannschaft den Lokalrivalen und das Kellerkind vom SV Wacker 04 Bad Salzungen. Natürlich soll ein Heimsieg her...

Der 42-jährige Dauerläufer will mit einem Heimerfolg wieder die Erfolgsspur finden: "Natürlich freue ich mich riesig auf das Derby. Die letzten drei Jahre hatten wir dieses nicht mehr und es ist schon immer was besonderes.Es wird ordentlich Feuer drin sein und Matze wird sie gut vorbereiten, wie ich ihn kenne. Wir werden aber bereit sein und jeder gibt im Training Vollgas, um dabei zu sein. Die Vorfreude ist da." Einzig dem FSV 06 Ohratal und Eintracht Hildburghausen traut der Abwehrspieler noch einen Heimerfolg zu. Drei Auswärtssiege und zwei Unentschieden tippt Volker noch.

DIE TIPPS VON VOLKER

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
14:00

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

20.11.2025, 14:00 Uhr
André HofmannAutor