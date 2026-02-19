 2026-02-17T13:18:05.561Z

EXPERTENTIPP: Tristan Rüffer // FSV 06 Eintracht Hildburghausen

Der Rückrundenstart der Landesklasse 3 hält gleich einen echten Leckerbissen bereit: Denn der Tabellenzweite aus Hildburghausen empfängt den Spitzenreiter aus Meiningen.

– Foto: FSV 06 Eintracht Hildburghause

Die Ausgangslage ist klar: Siegt Hildburghausen übernimmt die Eintracht die Tabellenspitze von den Theaterstädtern. Und genau dies hat sich "Zauberfuß" Tristan Rüffer zum Ziel für Sonntag gesetzt.

Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit feiner Schusstechnik möchte mit einem 2:1-Erfolg den Platz an der Sonne ergattern, stellt sich aber auf ein schweres Spiel ein: "Es erwartet uns auf jeden Fall ein super schweres Spiel - so wie jedes Mal wenn es zu dem Duell kommt. Wenn wir als Mannschaft geschlossen verteidigen, jeder 100 Prozent gibt und wir auch mal aus weniger Chancen einen hohen Ertrag erzielen können, werden wir auch im Heimspiel etwas Zählbares mitnehmen. Leider sieht es momentan bei uns personell etwas schwierig aus." Ansonsten sagt Tristan noch vier weitere Heimsiege, zwei Unentschieden und einen Auswärtserfolg von Gotha in Ifta voraus.

Sa., 21.02.2026, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
Abgesagt

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
14:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
14:00

⚽ TIPP: 3:2

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
Abgesagt

⚽ TIPP: 1:4