EXPERTENTIPP: Tristan Rüffer // FSV 06 Eintracht Hildburghausen

Die Ausgangslage ist klar: Siegt Hildburghausen übernimmt die Eintracht die Tabellenspitze von den Theaterstädtern. Und genau dies hat sich "Zauberfuß" Tristan Rüffer zum Ziel für Sonntag gesetzt.
Der 24-jährige Mittelfeldspieler mit feiner Schusstechnik möchte mit einem 2:1-Erfolg den Platz an der Sonne ergattern, stellt sich aber auf ein schweres Spiel ein: "Es erwartet uns auf jeden Fall ein super schweres Spiel - so wie jedes Mal wenn es zu dem Duell kommt. Wenn wir als Mannschaft geschlossen verteidigen, jeder 100 Prozent gibt und wir auch mal aus weniger Chancen einen hohen Ertrag erzielen können, werden wir auch im Heimspiel etwas Zählbares mitnehmen. Leider sieht es momentan bei uns personell etwas schwierig aus." Ansonsten sagt Tristan noch vier weitere Heimsiege, zwei Unentschieden und einen Auswärtserfolg von Gotha in Ifta voraus.