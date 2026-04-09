EXPERTENTIPP: Tobias Trümper / SV Germania Wüstheuterode Der 22. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Germania Wüstheuterode. von Christopher Plischka · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Rocco Menger, Christopher Plis

Tobias Trümper hielt seinen Kasten gegen Erfurt Nord und Mühlhausen zuletzt zwei Mal sauber. Der beim SC Heiligenstadt ausgebildete Torwart feierte seinen größten Erfolg, den Aufstieg in die Landesklasse, ausgerechnet mit Arenshausen. Seit 2021 hütet der 29-Jährige aber das Tor bei der Germania und ist dort zum gestandenen Landesklasse-Spieler gereift.