EXPERTENTIPP: Tobias Trümper / SV Germania Wüstheuterode

Tobias Trümper hielt seinen Kasten gegen Erfurt Nord und Mühlhausen zuletzt zwei Mal sauber. Der beim SC Heiligenstadt ausgebildete Torwart feierte seinen größten Erfolg, den Aufstieg in die Landesklasse, ausgerechnet mit Arenshausen. Seit 2021 hütet der 29-Jährige aber das Tor bei der Germania und ist dort zum gestandenen Landesklasse-Spieler gereift.
Auf eine weiße Weste könnte Tobias an diesem Wochenende verzichten, wenn dennoch die 3 Punkte aus Borntal mit nach Wüstheuterode wandern. Im Topspiel auf dem Göldner "hofft" er wohl auch ein wenig auf die Punkteteilung der Konkurrenz…
DIE TIPPS VON TOBIAS ZUM 22. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 1:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis