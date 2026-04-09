 2026-04-09T03:39:01.720Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tobias Trümper / SV Germania Wüstheuterode

Der 22. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Germania Wüstheuterode.

von Christopher Plischka · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Menger, Christopher Plis

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Landesklasse 2
Wüstheuterode
Tobias Trümper
Tobias Trümper

Tobias Trümper hielt seinen Kasten gegen Erfurt Nord und Mühlhausen zuletzt zwei Mal sauber. Der beim SC Heiligenstadt ausgebildete Torwart feierte seinen größten Erfolg, den Aufstieg in die Landesklasse, ausgerechnet mit Arenshausen. Seit 2021 hütet der 29-Jährige aber das Tor bei der Germania und ist dort zum gestandenen Landesklasse-Spieler gereift.

Auf eine weiße Weste könnte Tobias an diesem Wochenende verzichten, wenn dennoch die 3 Punkte aus Borntal mit nach Wüstheuterode wandern. Im Topspiel auf dem Göldner "hofft" er wohl auch ein wenig auf die Punkteteilung der Konkurrenz…

DIE TIPPS VON TOBIAS ZUM 22. SPIELTAG

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 1:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis