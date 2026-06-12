EXPERTENTIPP: Tobias Leinhos // SV Eintracht Ifta

– Foto: Christian Heilwagen

Denn dort könnten die Suhler aufsteigen, aber auch Eintracht Ifta den Ligaverbleib noch schaffen. Für Eintracht-Torjäger Tobias Leinhos wird es ein besonders emotionales Spiel, weil er danach seine Laufbahn beendet. Er hofft natürlich mit dem Klassenerhalt...

"Die Rollen gegen Suhl sind klar verteilt. Suhl ist die Mannschaft der Stunde und hat die Möglichkeit aufzusteigen. Wir haben in den letzten Wochen aber auch überzeugt und haben eine Chance. Trotz einiger Ausfälle ist alles möglich. Suhl hat spielerisch die besten Einzelspieler, das müssen wir im Verbund verteidigen. Vielleicht haben ja am Ende auch beide Mannschaften was zu feiern.", so der 38-Jährige. Insgesamt sagt der Eintracht-Torjäger zwei Heimsiege, drei Unentschieden und drei Auswärtssiege voraus.

DIE TIPPS VON TOBIAS

⚽️ TIPP: 0:1

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