Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP: Tobias Leinhos // SV Eintracht Ifta
Am 30. Spieltag der Landesklasse 3 fallen noch zahlreiche Entscheidungen sowohl was Auf- wie auch Abstieg angeht. Spannend wird es besonders in Suhl.
Denn dort könnten die Suhler aufsteigen, aber auch Eintracht Ifta den Ligaverbleib noch schaffen. Für Eintracht-Torjäger Tobias Leinhos wird es ein besonders emotionales Spiel, weil er danach seine Laufbahn beendet. Er hofft natürlich mit dem Klassenerhalt...
"Die Rollen gegen Suhl sind klar verteilt. Suhl ist die Mannschaft der Stunde und hat die Möglichkeit aufzusteigen. Wir haben in den letzten Wochen aber auch überzeugt und haben eine Chance. Trotz einiger Ausfälle ist alles möglich. Suhl hat spielerisch die besten Einzelspieler, das müssen wir im Verbund verteidigen. Vielleicht haben ja am Ende auch beide Mannschaften was zu feiern.", so der 38-Jährige. Insgesamt sagt der Eintracht-Torjäger zwei Heimsiege, drei Unentschieden und drei Auswärtssiege voraus.