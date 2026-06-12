 2026-06-12T06:52:44.557Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tobias Leinhos // SV Eintracht Ifta

Am 30. Spieltag der Landesklasse 3 fallen noch zahlreiche Entscheidungen sowohl was Auf- wie auch Abstieg angeht. Spannend wird es besonders in Suhl.

von André Hofmann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Heilwagen

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Landesklasse 3
SV Ifta
Tobias Leinhos
Tobias Leinhos

Denn dort könnten die Suhler aufsteigen, aber auch Eintracht Ifta den Ligaverbleib noch schaffen. Für Eintracht-Torjäger Tobias Leinhos wird es ein besonders emotionales Spiel, weil er danach seine Laufbahn beendet. Er hofft natürlich mit dem Klassenerhalt...

"Die Rollen gegen Suhl sind klar verteilt. Suhl ist die Mannschaft der Stunde und hat die Möglichkeit aufzusteigen. Wir haben in den letzten Wochen aber auch überzeugt und haben eine Chance. Trotz einiger Ausfälle ist alles möglich. Suhl hat spielerisch die besten Einzelspieler, das müssen wir im Verbund verteidigen. Vielleicht haben ja am Ende auch beide Mannschaften was zu feiern.", so der 38-Jährige. Insgesamt sagt der Eintracht-Torjäger zwei Heimsiege, drei Unentschieden und drei Auswärtssiege voraus.

DIE TIPPS VON TOBIAS

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00live

⚽️ TIPP: 4:0

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2