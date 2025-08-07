EXPERTENTIPP: Tobias Hummel (VfL Meiningen 04)

Dabei empfängt der Thüringenliga-Absteiger vom VfL Meiningen 04 den Vorjahresdritten Hildburghausen. Für VfL-Spieler Tobias Hummel wäre es ein ganz besonderes Spiel gegen seinen Ex-Verein. Doch der erfahrene Kicker fehlt aufgrund familiärer Verpflichtungen. Dennoch will er seinen Mitspielern im Expertentipp Glück bringen.

"Auch wenn ich meine Jungs gegen meine alte Mannschaft leider nicht unterstützen kann, glaube ich an eine starke Abwehrleistung. Wir werden zur Halbzeit 1:0 führen und gegen Ende einen Konter zum 2:0 krönen. Ich wünsche Hibu eine gute Saison, sie haben ein Starkes Team, aber wir sind einen Tick besser (lacht)", sagt Tobi mit Blick auf das Auftaktspiel. Der erfahrene Spieler fehlt aufgrund der Einschulung seiner Tochter und hätte gerne doppelten Grund zum Feiern am Wochenende. Insgesamt sagt der 36-Jährige drei Heim-, drei Auswärtssiege und zwei Unentschieden für den 1. Spieltag voraus.

DIE TIPPS VON TOBI