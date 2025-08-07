 2025-08-07T08:03:27.630Z

Expertentipp
– Foto: Christian Igel

EXPERTENTIPP: Tobias Hummel (VfL Meiningen 04)

Zum Auftakt der neuen Saison wartet gleich ein Duell zweier Kreisstädte in der Landesklasse 3.

Dabei empfängt der Thüringenliga-Absteiger vom VfL Meiningen 04 den Vorjahresdritten Hildburghausen. Für VfL-Spieler Tobias Hummel wäre es ein ganz besonderes Spiel gegen seinen Ex-Verein. Doch der erfahrene Kicker fehlt aufgrund familiärer Verpflichtungen. Dennoch will er seinen Mitspielern im Expertentipp Glück bringen.

"Auch wenn ich meine Jungs gegen meine alte Mannschaft leider nicht unterstützen kann, glaube ich an eine starke Abwehrleistung. Wir werden zur Halbzeit 1:0 führen und gegen Ende einen Konter zum 2:0 krönen. Ich wünsche Hibu eine gute Saison, sie haben ein Starkes Team, aber wir sind einen Tick besser (lacht)", sagt Tobi mit Blick auf das Auftaktspiel. Der erfahrene Spieler fehlt aufgrund der Einschulung seiner Tochter und hätte gerne doppelten Grund zum Feiern am Wochenende. Insgesamt sagt der 36-Jährige drei Heim-, drei Auswärtssiege und zwei Unentschieden für den 1. Spieltag voraus.

DIE TIPPS VON TOBI

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00live

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SG SV Ifta / SV Mihla
SG SV Ifta / SV MihlaSG SV Ifta
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 09.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00live
S

⚽ TIPP: 2:2

Aufrufe: 07.8.2025, 17:00 Uhr
André HofmannAutor