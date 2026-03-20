EXPERTENTIPP: Tobias Heydel / FSV Sömmerda

Tobias Heydel steckt mit seinen 19 Jahren in seiner bereits dritten Landesklasse-Saison und hat einen Stammplatz in der Elf von Kevin Floßmann. In dieser Spielzeit durfte er auch sein erstes Landesklasse-Tor bejubeln.
Im Heimspiel gegen Großengottern will Tobias im Abwehrverbund die Null feiern und die 3 Punkte daheim behalten. Heimsiege erwartet er auch in Walschleben, Sondershausen und Erfurt Nord…
DIE TIPPS VON TOBIAS ZUM 20. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 4:1
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 1:2
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis