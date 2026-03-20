 2026-03-13T07:45:35.464Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tobias Heydel / FSV Sömmerda

Der 20. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche von einem jungen Abwehrspieler des FSV Sömmerda.

von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anna Arnold, Julien Schmidt, R

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 2
Sömmerda
Tobias Heydel
Tobias Heydel

Tobias Heydel steckt mit seinen 19 Jahren in seiner bereits dritten Landesklasse-Saison und hat einen Stammplatz in der Elf von Kevin Floßmann. In dieser Spielzeit durfte er auch sein erstes Landesklasse-Tor bejubeln.

Im Heimspiel gegen Großengottern will Tobias im Abwehrverbund die Null feiern und die 3 Punkte daheim behalten. Heimsiege erwartet er auch in Walschleben, Sondershausen und Erfurt Nord…

DIE TIPPS VON TOBIAS ZUM 20. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00

⚽️ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
14:00live

⚽️ TIPP: 1:3

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis