 2026-03-05T07:49:35.839Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tim Weißenborn // Preußen Bad Langensalza

Die Preußen warten im Kalenderjahr 2026 noch auf den ersten Ligasieg. Angreifer Tim Weißenborn will dies im Derby bei Fahner Höhe ändern...

von André Hofmann · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: © Janine Volbert

Verlinkte Inhalte

Thüringenliga
Wismut Gera
Nordhausen
FSV Preußen
Tim Weißenborn
Tim Weißenborn

Bisher gab es jeweils zwei Unentschieden für die Preußen (je 2:2 gegen Borsch & Westvororte). Nun sollen zwei Tore nach Tims' Meinung zum Sieg in Dachwig reichen...

"Ich bin aber zuversichtlich und hoffe, dass wir die ersten 3 Punkte in der Rückrunde holen werden", sagt Tim Weißenborn zu seinem 2:1-Tipp und ergänzt: "Die lokale Nähe wird es zu einem besonderen Spiel für beide Mannschaften machen, mit hoffentlich vielen Zuschauern und einer guten Atmosphäre. Ich denke, dass beide Mannschaften aktuell ihren Ansprüchen ein wenig hinterher laufen. Dadurch schätze ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird mit einem knappen Ergebnis am Ende."

Auch SCHOTT und Bad Frankenhausen sagt der Preußen-Angreifer einen Auswärtserfolg voraus. Ansonsten tippt er noch drei Heimsiege und zwei Unentschieden.

DIE TIPPS VON TIM

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 0:3

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
14:00live

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 07.03.2026, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 07.03.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽ TIPP: 0:2