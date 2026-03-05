EXPERTENTIPP: Tim Weißenborn // Preußen Bad Langensalza

– Foto: © Janine Volbert

Bisher gab es jeweils zwei Unentschieden für die Preußen (je 2:2 gegen Borsch & Westvororte). Nun sollen zwei Tore nach Tims' Meinung zum Sieg in Dachwig reichen...

"Ich bin aber zuversichtlich und hoffe, dass wir die ersten 3 Punkte in der Rückrunde holen werden", sagt Tim Weißenborn zu seinem 2:1-Tipp und ergänzt: "Die lokale Nähe wird es zu einem besonderen Spiel für beide Mannschaften machen, mit hoffentlich vielen Zuschauern und einer guten Atmosphäre. Ich denke, dass beide Mannschaften aktuell ihren Ansprüchen ein wenig hinterher laufen. Dadurch schätze ich, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird mit einem knappen Ergebnis am Ende."

Auch SCHOTT und Bad Frankenhausen sagt der Preußen-Angreifer einen Auswärtserfolg voraus. Ansonsten tippt er noch drei Heimsiege und zwei Unentschieden.