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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Tim Stake // FC Saalfeld
Spannung pur im Abstiegskampf der Thüringenliga: Bei wohl vier Absteigern wird es am 29. Spieltag die ersten Entscheidungen zwangsläufig geben.
Denn es gibt direkte Kellerduelle in Borsch und Saalfeld - Tim Stake empfängt mit dem FCS dabei den ein Punkt besseren FSV Wacker 90 Nordhausen. Und die Saalfelder wollen sich in Position für den Ligaverbleib bringen...
"Wenn man auf die vergangenen Duelle blickt, kann man auch diesmal ein enges und umkämpftes Spiel erwarten. Über die Bedeutung der Partie muss man nicht viele Worte verlieren – ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt. Wir freuen uns auf dieses Endspiel", sagt der 31-jährige Saalfelder Dauerbrenner und hofft auf einen Heimsieg. Selbigen traut er auch Meister SCHOTT Jena, Fahner Höhe und dem FC Thüringen Weida zu.