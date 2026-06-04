EXPERTENTIPP: Tim Stake // FC Saalfeld

– Foto: Julius Schwalenberg

Denn es gibt direkte Kellerduelle in Borsch und Saalfeld - Tim Stake empfängt mit dem FCS dabei den ein Punkt besseren FSV Wacker 90 Nordhausen. Und die Saalfelder wollen sich in Position für den Ligaverbleib bringen...

"Wenn man auf die vergangenen Duelle blickt, kann man auch diesmal ein enges und umkämpftes Spiel erwarten. Über die Bedeutung der Partie muss man nicht viele Worte verlieren – ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt. Wir freuen uns auf dieses Endspiel", sagt der 31-jährige Saalfelder Dauerbrenner und hofft auf einen Heimsieg. Selbigen traut er auch Meister SCHOTT Jena, Fahner Höhe und dem FC Thüringen Weida zu.

DIE TIPPS VON TIM

Sa., 06.06.2026, 12:30 Uhr SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen 12:30 live PUSH

⚽️ TIPP: 4:2

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe BSG Wismut Gera Wismut Gera 14:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 1:0

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr FC Saalfeld FC Saalfeld FSV Wacker Nordhausen Nordhausen 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 2:1

⚽️ TIPP: 2:2

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida SpVgg Geratal Geratal 15:00 PUSH