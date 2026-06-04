 2026-06-03T09:07:03.210Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tim Stake // FC Saalfeld

Spannung pur im Abstiegskampf der Thüringenliga: Bei wohl vier Absteigern wird es am 29. Spieltag die ersten Entscheidungen zwangsläufig geben.

von André Hofmann · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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FC Saalfeld
Tim Stake
Tim Stake

Denn es gibt direkte Kellerduelle in Borsch und Saalfeld - Tim Stake empfängt mit dem FCS dabei den ein Punkt besseren FSV Wacker 90 Nordhausen. Und die Saalfelder wollen sich in Position für den Ligaverbleib bringen...

"Wenn man auf die vergangenen Duelle blickt, kann man auch diesmal ein enges und umkämpftes Spiel erwarten. Über die Bedeutung der Partie muss man nicht viele Worte verlieren – ein kurzer Blick auf die Tabelle genügt. Wir freuen uns auf dieses Endspiel", sagt der 31-jährige Saalfelder Dauerbrenner und hofft auf einen Heimsieg. Selbigen traut er auch Meister SCHOTT Jena, Fahner Höhe und dem FC Thüringen Weida zu.

DIE TIPPS VON TIM

Sa., 06.06.2026, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
12:30live

⚽️ TIPP: 4:2

Sa., 06.06.2026, 13:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
13:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00live

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 06.06.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 06.06.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
15:00

⚽️ TIPP: 2:1