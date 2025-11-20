Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Janine Volbert, Cindy Scholz
EXPERTENTIPP: Tim Grune // VfB Apolda
In der landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 13. Spieltag auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Apolda.
Mit einem knappen Heimsieg gegen einen sehr starken FC Einheit Bad Berka möchte Tim den starken Saisonstart seiner Mannschaft ausbauen und dabei die nächsten drei Punkte bejubeln. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Heimmannschaften zumeist im Vorteil. Nur den Mannschaften aus Schmölln und Rudolstadt traut er einen Sieg in der Fremde zu. In Neustadt tippt er auf das einzige Unentschieden.