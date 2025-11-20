 2025-11-18T09:22:12.436Z

Expertentipp
– Foto: Janine Volbert, Cindy Scholz

EXPERTENTIPP: Tim Grune // VfB Apolda

In der landesklasse 1 steht am kommenden Wochenende der 13. Spieltag auf dem Plan. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom VfB Apolda.

Tim Grune

Mit einem knappen Heimsieg gegen einen sehr starken FC Einheit Bad Berka möchte Tim den starken Saisonstart seiner Mannschaft ausbauen und dabei die nächsten drei Punkte bejubeln. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Heimmannschaften zumeist im Vorteil. Nur den Mannschaften aus Schmölln und Rudolstadt traut er einen Sieg in der Fremde zu. In Neustadt tippt er auf das einzige Unentschieden.

DIE TIPPS VON TIM:

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
14:30

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
14:00live

⚽ TIPP: 1:0

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
14:30

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
14:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
14:00

⚽ TIPP: 3:2

Aufrufe: 020.11.2025, 08:30 Uhr
Fabian GöbAutor