EXPERTENTIPP: Tim Grune // VfB Apolda

Mit einem knappen Heimsieg gegen einen sehr starken FC Einheit Bad Berka möchte Tim den starken Saisonstart seiner Mannschaft ausbauen und dabei die nächsten drei Punkte bejubeln. Auch auf den anderen Plätzen sieht er die Heimmannschaften zumeist im Vorteil. Nur den Mannschaften aus Schmölln und Rudolstadt traut er einen Sieg in der Fremde zu. In Neustadt tippt er auf das einzige Unentschieden.