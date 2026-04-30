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Expertentipp
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Expertentipp: Tim Fabig // 1. Suhler SV 06
Der 25. Spieltag steht in der Landesklasse 3 auf dem Plan. Dabei kommt es zu einem Derby am Sonntag.
Denn der 1. Suhler SV 06 reist dabei zum nicht weit entfernten Erlauer SV Grün-Weiß. Das Hinspiel ist dabei gar nicht so lange her...
Anfang April siegten die Suhler mit 3:1. Nun geht's nach Erlau, die seit dem letzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz stehen. "Ich erwarte ein sehr intensives, spannendes Spiel gegen Erlau, mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Sie werden mit ihren Fans im Rücken, alles daran setzen, den Abwärtstrend der vergangenen Wochen zu beenden. Ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter und gute Kicker wie Jonas Vogt, Emil Breuksch etc. mal wieder zu sehen.", sagt Suhls Tim Fabig. Er will das Hinspiel-Ergebnis (3:1) dabei einmal spiegeln und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Auch Hildburghausen und Ohratal traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.