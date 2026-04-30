Expertentipp: Tim Fabig // 1. Suhler SV 06

– Foto: Artur Kraus, Philipp Eckstein

Anfang April siegten die Suhler mit 3:1. Nun geht's nach Erlau, die seit dem letzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz stehen. "Ich erwarte ein sehr intensives, spannendes Spiel gegen Erlau, mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Sie werden mit ihren Fans im Rücken, alles daran setzen, den Abwärtstrend der vergangenen Wochen zu beenden. Ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter und gute Kicker wie Jonas Vogt, Emil Breuksch etc. mal wieder zu sehen.", sagt Suhls Tim Fabig. Er will das Hinspiel-Ergebnis (3:1) dabei einmal spiegeln und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Auch Hildburghausen und Ohratal traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON TIM

Morgen, 14:00 Uhr VfL Meiningen 04 Meiningen SV Wacker 04 Bad Salzungen Salzungen 14:00 PUSH

⚽ TIPP: 3:0

⚽ TIPP: 3:2

⚽ TIPP: 2:2

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr SV 08 Steinach Steinach FSV 06 Ohratal FSV Ohratal 15:00 PUSH