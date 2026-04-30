 2026-04-29T13:32:52.058Z

Expertentipp

Expertentipp: Tim Fabig // 1. Suhler SV 06

Der 25. Spieltag steht in der Landesklasse 3 auf dem Plan. Dabei kommt es zu einem Derby am Sonntag.

von André Hofmann · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Artur Kraus, Philipp Eckstein

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Landesklasse 3
1. Suhler SV
Tim Fabig
Tim Fabig

Denn der 1. Suhler SV 06 reist dabei zum nicht weit entfernten Erlauer SV Grün-Weiß. Das Hinspiel ist dabei gar nicht so lange her...

Anfang April siegten die Suhler mit 3:1. Nun geht's nach Erlau, die seit dem letzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz stehen. "Ich erwarte ein sehr intensives, spannendes Spiel gegen Erlau, mit dem hoffentlich besseren Ende für uns. Sie werden mit ihren Fans im Rücken, alles daran setzen, den Abwärtstrend der vergangenen Wochen zu beenden. Ich freue mich auch, einige bekannte Gesichter und gute Kicker wie Jonas Vogt, Emil Breuksch etc. mal wieder zu sehen.", sagt Suhls Tim Fabig. Er will das Hinspiel-Ergebnis (3:1) dabei einmal spiegeln und drei Punkte mit nach Hause nehmen. Auch Hildburghausen und Ohratal traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON TIM

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽ TIPP: 2:3

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00live

⚽ TIPP: 2:2