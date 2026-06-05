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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Tilas Taubert // SV Ehrenhain
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 29. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Ehrenhain.
Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg möchte Tilas Taubert vom SV Ehrenhain einen ganz wichtigen letzten Schritt zum Klassenerhalt gehen und am kommenden Gegner aus Eisenberg vorbeiziehen. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit Heimsiegen von Zwätzen, den Eurotrink Kickers, Kahla und Weimar. Während er den Mannschaften aus Schmölln und Bad Berka Auswärtssiege voraus sagt, tippt er in Apolda auf eine Punkteteilung.