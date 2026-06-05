 2026-06-03T09:07:03.210Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Tilas Taubert // SV Ehrenhain

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 29. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Ehrenhain.

von Fabian Göb · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sandy Försterling

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Landesklasse 1
Tilas Louis Taubert
Tilas Louis Taubert

Mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg möchte Tilas Taubert vom SV Ehrenhain einen ganz wichtigen letzten Schritt zum Klassenerhalt gehen und am kommenden Gegner aus Eisenberg vorbeiziehen. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit Heimsiegen von Zwätzen, den Eurotrink Kickers, Kahla und Weimar. Während er den Mannschaften aus Schmölln und Bad Berka Auswärtssiege voraus sagt, tippt er in Apolda auf eine Punkteteilung.

DIE TIPPS VON TILAS:

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 0:4

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 1:3

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 3:1