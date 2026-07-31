 2026-07-30T07:56:49.385Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Sven Bernsdorf // FSG Salza Nordhausen

Vorhang auf für die Saison 2026/2027! Der FuPa Expertentipp startet in der Landesklasse 2 mit einem Routinier vom Aufsteiger FSG Salza Nordhausen!

von Christopher Plischka · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jasmina Draftz

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 2
FSG'99 Salza
Sven Bernsdorf
Sven Bernsdorf

Für Sven Bernsdorf geht es erneut in ein Landesklasse-Abenteuer. Der 31-Jährige war schon mit einigen Vereinen höherklassig unterwegs und blickt nun mit der FSG ´99 Salza voller Vorfreude in Richtung Saisonauftakt. Der Aufsteiger hat sich personell noch einmal kräftig verstärkt und will das Ziel Klassenerhalt mit breiter Brust in Angriff nehmen.

Gegen den FSV Sömmerda sollen direkt die ersten drei Punkte daheim bleiben, wenn es nach "Berni" geht. Die erste Tabellenführung der Saison traut er seinem Ex-Verein Union Mühlhausen zu. Im Topspiel sieht er Thüringenliga-Absteiger Büßleben im Vorteil.

DIE TIPPS VON SVEN ZUM 1. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
SC Leinefelde 1912
SC Leinefelde 1912Leinefelde
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
15:00live

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SV Empor Buttstädt
SV Empor ButtstädtButtstädt
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 17:30 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
17:30live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
Sondershausen
SondershausenSondershausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
15:00

⚽️ TIPP: 0:3

So., 02.08.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽️ TIPP: 4:2

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis