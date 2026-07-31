EXPERTENTIPP: Sven Bernsdorf // FSG Salza Nordhausen

– Foto: Jasmina Draftz

Für Sven Bernsdorf geht es erneut in ein Landesklasse-Abenteuer. Der 31-Jährige war schon mit einigen Vereinen höherklassig unterwegs und blickt nun mit der FSG ´99 Salza voller Vorfreude in Richtung Saisonauftakt. Der Aufsteiger hat sich personell noch einmal kräftig verstärkt und will das Ziel Klassenerhalt mit breiter Brust in Angriff nehmen.