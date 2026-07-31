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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Sven Bernsdorf // FSG Salza Nordhausen
Vorhang auf für die Saison 2026/2027! Der FuPa Expertentipp startet in der Landesklasse 2 mit einem Routinier vom Aufsteiger FSG Salza Nordhausen!
von Christopher Plischka · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Für Sven Bernsdorf geht es erneut in ein Landesklasse-Abenteuer. Der 31-Jährige war schon mit einigen Vereinen höherklassig unterwegs und blickt nun mit der FSG ´99 Salza voller Vorfreude in Richtung Saisonauftakt. Der Aufsteiger hat sich personell noch einmal kräftig verstärkt und will das Ziel Klassenerhalt mit breiter Brust in Angriff nehmen.
Gegen den FSV Sömmerda sollen direkt die ersten drei Punkte daheim bleiben, wenn es nach "Berni" geht. Die erste Tabellenführung der Saison traut er seinem Ex-Verein Union Mühlhausen zu. Im Topspiel sieht er Thüringenliga-Absteiger Büßleben im Vorteil.