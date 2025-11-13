EXPERTENTIPP: Stan Kleyla // FC Saalfeld

Der 24-Jährige geht optimistisch ins Duell mit der SpVgg Geratal: "Ich denke jeder weiß um die Wichtigkeit des Spieles, ein 6-Punkte-Spiel. Es wird sicher ein sehr umkämpftes, enges und körperbetontes Spiel, in dem niemand den ersten Fehler machen möchte. Wir werden uns in der Trainingswoche optimal drauf vorbereiten, denn wir wissen aus der letzten Saison, was es für so ein Spiel braucht. Wir wissen um unsere Stärke auf dem heimischen Kunstrasen und ich bin davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Saalfeld behalten können.". Auch Neustadt/Orla und Eichsfeld traut er am Wochenende ienen Heimsieg zu. Im Spitzenspiel in Weida sieht Stan ein Unentschieden. Bei den vier verlegten Partien tippt er einen Heimsieg, zwei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON STAN