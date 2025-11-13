 2025-10-30T14:25:35.653Z

Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke

EXPERTENTIPP: Stan Kleyla // FC Saalfeld

Am 12. Spieltag der Thüringenliga steht in Mittelthüringen ein echtes "Sechs-Punkte-Spiel" auf dem Programm.

Thüringenliga
FC Saalfeld
Stan Kleyla
Saalfelds' Torjäger Stan Kleyla gibt seine Prognose für das kommende Wochenende - welches aufgrund von Pokalverpflichtungen einiger Thüringenliga-Vereine nur vier Partien bereit hält. Dennoch tippt der FCS-Kicker alle Partien des 12. Spieltages...

Der 24-Jährige geht optimistisch ins Duell mit der SpVgg Geratal: "Ich denke jeder weiß um die Wichtigkeit des Spieles, ein 6-Punkte-Spiel. Es wird sicher ein sehr umkämpftes, enges und körperbetontes Spiel, in dem niemand den ersten Fehler machen möchte. Wir werden uns in der Trainingswoche optimal drauf vorbereiten, denn wir wissen aus der letzten Saison, was es für so ein Spiel braucht. Wir wissen um unsere Stärke auf dem heimischen Kunstrasen und ich bin davon überzeugt, dass wir die drei Punkte in Saalfeld behalten können.". Auch Neustadt/Orla und Eichsfeld traut er am Wochenende ienen Heimsieg zu. Im Spitzenspiel in Weida sieht Stan ein Unentschieden. Bei den vier verlegten Partien tippt er einen Heimsieg, zwei Auswärtssiege und ein Unentschieden.

DIE TIPPS VON STAN

Sa., 15.11.2025, 13:30 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
13:30

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
14:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:30live

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00

⚽ TIPP: 3:2

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00

⚽ TIPP: 0:3

So., 14.12.2025, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
Abgesagt

⚽ TIPP: 1:4

Sa., 07.02.2026, 14:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽ TIPP: 1:1

André HofmannAutor