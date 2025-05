EXPERTENTIPP: Sören Bube // SV Empor Walschleben

Raus ist hingegen Sören Bube am Wochenende und fehlt nach seiner fünften Gelben Karte im Topspiel gegen Erfurt Nord. Der Innenverteidiger will als Glücksbringer im Expertentipp seinem Team beistehen...

Dabei hofft der Abwehrspieler auf einen Auswärtscoup seiner Jungs an der Grubenstraße. Auch Mühlhausen, Kölleda, Bad Tennstedt und Großengottern sieht er auswärts vorne. Schmerzlich fehlen wird Sören der Mannschaft von Empor-Trainer Steffen Ehrich, wie dieser sagt: "Leider fehlt er uns am Sonntag. Er ist diese Saison der Spieler mit der besten Entwicklung bei uns. Er ist einer aus unserer "Kaderschmiede" und ich trainiere ihn mit Unterbrechungen seit dem er sechs Jahre alt ist. Irgendwann musste da auch mal was rauskommen (lacht)."

DIE TIPPS VON SÖREN