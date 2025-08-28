EXPERTENTIPP: Sebastian Teubert // SV SCHOTT Jena II

Mit einem knappen 1:2 Auswärtssieg möchte Sebastian Teubert mit seinem SV SCHOTT Jena II einen Auswärtssieg beim zuletzt schwächelnden Vizemeister SV Schmölln 1913 feiern und somit den ersten Saisonsieg einfahren. Auch auf den anderen Plätzen sieht er meist die Auswärtsmannschaft im Vorteil, wenngleich Sebastian mit zwei Punkteteilungen rechnet. Lediglich Stadtroda und dem Stadtrivalen vom FC Thüringen Jena sagt er einen Heimsieg voraus.