Expertentipp
– Foto: Sandy Försterling

EXPERTENTIPP: Sebastian Teubert // SV SCHOTT Jena II

In der Landesklasse 1 steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV SCHOTT Jena II.

Landesklasse 1
Sebastian Teubert
Sebastian Teubert

Mit einem knappen 1:2 Auswärtssieg möchte Sebastian Teubert mit seinem SV SCHOTT Jena II einen Auswärtssieg beim zuletzt schwächelnden Vizemeister SV Schmölln 1913 feiern und somit den ersten Saisonsieg einfahren. Auch auf den anderen Plätzen sieht er meist die Auswärtsmannschaft im Vorteil, wenngleich Sebastian mit zwei Punkteteilungen rechnet. Lediglich Stadtroda und dem Stadtrivalen vom FC Thüringen Jena sagt er einen Heimsieg voraus.

DIE TIPPS VON SEBASTIAN:

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Morgen, 18:15 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
18:15

⚽ TIPP: 0:2

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00live

⚽ TIPP: 0:4

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00

⚽ TIPP: 1:2

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Aufrufe: 028.8.2025, 09:00 Uhr
Fabian GöbAutor