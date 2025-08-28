Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Sandy Försterling
EXPERTENTIPP: Sebastian Teubert // SV SCHOTT Jena II
In der Landesklasse 1 steht der 3. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV SCHOTT Jena II.
Mit einem knappen 1:2 Auswärtssieg möchte Sebastian Teubert mit seinem SV SCHOTT Jena II einen Auswärtssieg beim zuletzt schwächelnden Vizemeister SV Schmölln 1913 feiern und somit den ersten Saisonsieg einfahren. Auch auf den anderen Plätzen sieht er meist die Auswärtsmannschaft im Vorteil, wenngleich Sebastian mit zwei Punkteteilungen rechnet. Lediglich Stadtroda und dem Stadtrivalen vom FC Thüringen Jena sagt er einen Heimsieg voraus.