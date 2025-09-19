EXPERTENTIPP: Sebastian Gösel / Eintracht Sondershausen II

Als Spieler und Schiedsrichter ist Sebastian Gösel jedes Wochenende mehrmals im Fußballkreis Nordthüringen unterwegs. Der 31-Jährige kickte in der Kreisstadt zunächst viele Jahre bei Empor, ehe er sich dem Stadtrivalen Eintracht anschloss. Mit 9 Toren in 18 Spielen hatte er in der Vorsaison zudem eine gute Quote für einen Mittelfeldspieler.

Trotz eines schweren Auswärtsspiels möchte Sebastian an diesem Wochenende gern den Favoriten Salza ärgern und die vollen 3 Zähler entführen. Für den Tabellenführer erwartet er zudem die erste Niederlage der Saison.

DIE TIPPS VON SEBASTIAN ZUM 7. SPIELTAG