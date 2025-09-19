 2025-09-19T07:58:00.826Z

Expertentipp
– Foto: Marcus Sander

EXPERTENTIPP: Sebastian Gösel / Eintracht Sondershausen II

Der 7.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. Der BSV Eintracht Sondershausen ist dieses Mal mit einem Offensivspieler vertreten.

KOL Nordthüringen
Sondersh. II
Sebastian Gösel
Sebastian Gösel

Als Spieler und Schiedsrichter ist Sebastian Gösel jedes Wochenende mehrmals im Fußballkreis Nordthüringen unterwegs. Der 31-Jährige kickte in der Kreisstadt zunächst viele Jahre bei Empor, ehe er sich dem Stadtrivalen Eintracht anschloss. Mit 9 Toren in 18 Spielen hatte er in der Vorsaison zudem eine gute Quote für einen Mittelfeldspieler.

Trotz eines schweren Auswärtsspiels möchte Sebastian an diesem Wochenende gern den Favoriten Salza ärgern und die vollen 3 Zähler entführen. Für den Tabellenführer erwartet er zudem die erste Niederlage der Saison.

DIE TIPPS VON SEBASTIAN ZUM 7. SPIELTAG

Morgen, 15:00 Uhr
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
15:00

⚽️ TIPP: 4:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
15:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen II
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh. II
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
15:00live

⚽️ TIPP: 1:6

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
15:00

⚽️ TIPP: 4:0

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

