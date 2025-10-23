Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
– Foto: Tobias Leinhos
EXPERTENTIPP: Sebastian Galozy // FSV Wacker 03 Gotha
Derbytime im Gotha am Wochenende, wenn die SpVgg Siebleben 06 den großen Rivalen aus dem Volksparkstadion empfängt. Für einen ein besonderes Spiel...
Denn Sebastian Galozy wechselte erst im Sommer zu Wacker und spielt nun sein erstes Derby - dann auch gleich in Siebleben. Optimismus zieht der 32-Jährige aus den letzten Partien...
"Wir haben in den letzten Wochen fokussiert gearbeitet und sind bereit, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Das Spiel gegen Siebleben ist für mich sportlich besonders reizvoll. Als erfahrener Spieler möchte ich meine Rolle im Team klar ausfüllen und mit einer konzentrierten Leistung zum Erfolg beitragen. Uns erwartet ein intensives Spiel, denn Siebleben ist ein unangenehmer Gegner, insbesondere auf heimischem Platz", sagt Sebastian Galozy vor seinem ersten Gothaer Stadtderby. Natürlich will er drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Seiner Meinung nach bleibt es der einzige Auswärtssieg. Gleich fünf Mal tippt er auf ein Unentschieden bei zwei Heimsiegen für Steinach und Schweina-Gumpelstadt.