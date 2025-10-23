 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Tobias Leinhos

EXPERTENTIPP: Sebastian Galozy // FSV Wacker 03 Gotha

Derbytime im Gotha am Wochenende, wenn die SpVgg Siebleben 06 den großen Rivalen aus dem Volksparkstadion empfängt. Für einen ein besonderes Spiel...

Landesklasse 3
Wacker Gotha
Sebastian Galozy
Sebastian Galozy

Denn Sebastian Galozy wechselte erst im Sommer zu Wacker und spielt nun sein erstes Derby - dann auch gleich in Siebleben. Optimismus zieht der 32-Jährige aus den letzten Partien...

"Wir haben in den letzten Wochen fokussiert gearbeitet und sind bereit, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Das Spiel gegen Siebleben ist für mich sportlich besonders reizvoll. Als erfahrener Spieler möchte ich meine Rolle im Team klar ausfüllen und mit einer konzentrierten Leistung zum Erfolg beitragen. Uns erwartet ein intensives Spiel, denn Siebleben ist ein unangenehmer Gegner, insbesondere auf heimischem Platz", sagt Sebastian Galozy vor seinem ersten Gothaer Stadtderby. Natürlich will er drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Seiner Meinung nach bleibt es der einzige Auswärtssieg. Gleich fünf Mal tippt er auf ein Unentschieden bei zwei Heimsiegen für Steinach und Schweina-Gumpelstadt.

DIE TIPPS VON SEBASTIAN

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
14:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
14:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
14:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

