EXPERTENTIPP: Sebastian Galozy // FSV Wacker 03 Gotha

"Wir haben in den letzten Wochen fokussiert gearbeitet und sind bereit, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Das Spiel gegen Siebleben ist für mich sportlich besonders reizvoll. Als erfahrener Spieler möchte ich meine Rolle im Team klar ausfüllen und mit einer konzentrierten Leistung zum Erfolg beitragen. Uns erwartet ein intensives Spiel, denn Siebleben ist ein unangenehmer Gegner, insbesondere auf heimischem Platz", sagt Sebastian Galozy vor seinem ersten Gothaer Stadtderby. Natürlich will er drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen. Seiner Meinung nach bleibt es der einzige Auswärtssieg. Gleich fünf Mal tippt er auf ein Unentschieden bei zwei Heimsiegen für Steinach und Schweina-Gumpelstadt.

DIE TIPPS VON SEBASTIAN