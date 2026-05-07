 2026-05-06T12:44:31.715Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Sascha Winefeld // TSV Gera-Westvororte

Eine neue Dynamik hat der Abstiegskampf der Thüringenliga nach Bekanntgabe der Aufstiegsverzichte erhalten. Am 26. Spieltag wartet auf Gera-Westvororte ein Schlüsselspiel.

von André Hofmann · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Roddeck

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Sascha Amadeus Winefeld
Sascha Amadeus Winefeld

Für die Mannschaft um Sascha Winefeld geht's am Sonntag zum Mitkonkurrenten um den Ligaverbleib von Wacker Nordhausen. Der 21-jährige "Scheuben-Kicker" hat ein klares Ziel für das wichtige 6-Punkte-Duell in Nordthüringen...

"Für uns ist es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir im Abstiegskampf bestehen wollen, müssen wir gerade gegen direkte Konkurrenten punkten. Mit Nordhausen erwartet uns ein sehr anspruchsvoller Gegner, der in der Tabelle aktuell deutlich unter den eigenen Erwartungen steht", so der 21-Jährige zum Duell am Sonntag. Doch trotz schweren Voraussetzungen ist Sascha optimistisch: "Trotzdem blicken wir zuversichtlich auf die Partie. Gerade auswärts haben wir in dieser Saison oft stabilere Leistungen gezeigt als vor heimischer Kulisse. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass es ein gutes Spiel für uns werden kann." Auch SCHOTT Jena und Arnstadt traut er Auswärtssiege zu. Vier Heimsiege und ein Unentschieden tippt der TSV-Spieler noch.

DIE TIPPS VON SASCHA

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
14:00live

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00

⚽ TIPP: 3:2

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
15:00live

⚽ TIPP: 4:0

Sa., 09.05.2026, 16:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
16:00

⚽ TIPP: 0:3

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
13:00

⚽ TIPP: 1:1

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
14:00

⚽ TIPP: 2:3