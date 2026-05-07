EXPERTENTIPP: Sascha Winefeld // TSV Gera-Westvororte

– Foto: Björn Roddeck

"Für uns ist es ein echtes Sechs-Punkte-Spiel. Wenn wir im Abstiegskampf bestehen wollen, müssen wir gerade gegen direkte Konkurrenten punkten. Mit Nordhausen erwartet uns ein sehr anspruchsvoller Gegner, der in der Tabelle aktuell deutlich unter den eigenen Erwartungen steht", so der 21-Jährige zum Duell am Sonntag. Doch trotz schweren Voraussetzungen ist Sascha optimistisch: "Trotzdem blicken wir zuversichtlich auf die Partie. Gerade auswärts haben wir in dieser Saison oft stabilere Leistungen gezeigt als vor heimischer Kulisse. Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass es ein gutes Spiel für uns werden kann." Auch SCHOTT Jena und Arnstadt traut er Auswärtssiege zu. Vier Heimsiege und ein Unentschieden tippt der TSV-Spieler noch.

DIE TIPPS VON SASCHA

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena 14:00 live PUSH

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 09.05.2026, 15:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 2:0

⚽ TIPP: 3:2