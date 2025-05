EXPERTENTIPP: Sascha Winefeld // TSV Gera-Westvororte

Mit einem Auswärtssieg in Lobenstein möchte Sascha mit seinem TSV den Platz an der Sonne festigen und einen weiteren Schritt in Sachen Meisterschaft machen. Auf den anderen Plätzen rechnet der torgefährliche Mittelfeldspieler mit vielen Toren und traut auch dem ärgsten Verfolger aus Schmölln einen deutlichen Sieg auf fremden Platz zu.