 2026-08-17T04:56:09.060Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

Am kommenden Wochenende steht die erste Runde im Thüringenpokal auf dem Programm. Der Expertentipp zu einem Teil der Spiele kommt vom SV Eintracht Eisenberg.

von Fabian Göb · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV 08 Steinach

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TFV-Landespokal
Meuselwitz
Rudolstadt
SCHOTT Jena
FSV Schleiz

Mit einem 1:0-Heimsieg möchte Ronny Böhme mit seinem SV Eintracht Eisenberg die Pokalsensation gegen den FC Einheit Rudolstadt aus der Oberliga klar machen. Neben überwiegend standesgemäßen Siegern aus den höheren Ligen, tippt Ronny auf zwei kleine Pokalüberraschungen der SG Teichel und traut auch dem SV Germania Ilmenau einen Sieg gegen den FC Saalfeld aus der Thüringenliga zu.

Die Tipps von Ronny

Heute, 18:00 Uhr
SG Traktor Teichel
SG Traktor TeichelSG Teichel
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
18:00

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
VfB 09 Pößneck
VfB 09 PößneckVfB Pößneck
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
15:00

⚽ TIPP: 1:4

Heute, 18:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
18:00live

⚽ TIPP: 1:5

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
15:00live

⚽ TIPP: 1:0

Morgen, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV Empor Buttstädt
SV Empor ButtstädtButtstädt
15:00

⚽ TIPP: 3:0

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00

⚽ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
15:00

⚽ TIPP: 1:0

Heute, 18:00 Uhr
SG Thalbürgel / SV Bürgel
SG Thalbürgel / SV BürgelSG Thalbürgel
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
18:00

⚽ TIPP: 0:4