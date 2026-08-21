EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

– Foto: SV 08 Steinach

Mit einem 1:0-Heimsieg möchte Ronny Böhme mit seinem SV Eintracht Eisenberg die Pokalsensation gegen den FC Einheit Rudolstadt aus der Oberliga klar machen. Neben überwiegend standesgemäßen Siegern aus den höheren Ligen, tippt Ronny auf zwei kleine Pokalüberraschungen der SG Teichel und traut auch dem SV Germania Ilmenau einen Sieg gegen den FC Saalfeld aus der Thüringenliga zu.