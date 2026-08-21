EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem 1:0-Heimsieg möchte Ronny Böhme mit seinem SV Eintracht Eisenberg die Pokalsensation gegen den FC Einheit Rudolstadt aus der Oberliga klar machen. Neben überwiegend standesgemäßen Siegern aus den höheren Ligen, tippt Ronny auf zwei kleine Pokalüberraschungen der SG Teichel und traut auch dem SV Germania Ilmenau einen Sieg gegen den FC Saalfeld aus der Thüringenliga zu.