EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

– Foto: Sandy Försterling

Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Apolda möchte Ronny Böhme vom SV Eintracht Eisenberg einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. In den anderen Partien sieht der 30-jährige vermehrt die Heimmannschaften im Vorteil. Lediglich den Eurotrink Kickers und Jena-Zwätzen traut er weitere Auswärtserfolge zu. Bis auf eine Punkteteilung im Abstiegskracher zwischen Stadtroda und Neustadt/Orla II rechnet er ansonsten mit teilweise sogar deutlichen Heimsiegen.