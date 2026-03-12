 2026-03-11T14:31:18.301Z

EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 19. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV Eintracht Eisenberg.

– Foto: Sandy Försterling

Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Apolda möchte Ronny Böhme vom SV Eintracht Eisenberg einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. In den anderen Partien sieht der 30-jährige vermehrt die Heimmannschaften im Vorteil. Lediglich den Eurotrink Kickers und Jena-Zwätzen traut er weitere Auswärtserfolge zu. Bis auf eine Punkteteilung im Abstiegskracher zwischen Stadtroda und Neustadt/Orla II rechnet er ansonsten mit teilweise sogar deutlichen Heimsiegen.

DIE TIPPS VON RONNY

Sa., 14.03.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
14:00

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
14:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
14:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
14:00

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
14:00

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
14:00live

⚽ TIPP: 2:0