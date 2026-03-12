EXPERTENTIPP: Ronny Böhme // SV Eintracht Eisenberg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem 3:1-Auswärtssieg in Apolda möchte Ronny Böhme vom SV Eintracht Eisenberg einen weiteren wichtigen Dreier einfahren, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. In den anderen Partien sieht der 30-jährige vermehrt die Heimmannschaften im Vorteil. Lediglich den Eurotrink Kickers und Jena-Zwätzen traut er weitere Auswärtserfolge zu. Bis auf eine Punkteteilung im Abstiegskracher zwischen Stadtroda und Neustadt/Orla II rechnet er ansonsten mit teilweise sogar deutlichen Heimsiegen.