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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Robin Merten // SpVgg Siebleben 06
Den kommenden 23. Spieltag der Landesklasse 3 übernimmt Robin Merten von der SpVgg Siebleben im FuPa-Expertentipp.
Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche gegen Ifta will Robin im Heimspiel gegen den 1. Suhler SV 06 drei Punkte nachlegen...
"Der Sieg letztes Wochenende war für uns als Mannschaft in der aktuellen Situation extrem wichtig. Daran wollen wir anknüpfen und gegen ein spielstarkes Suhl endlich wieder einen 3er im eigenen Wohnzimmer holen. Denn ein Sieg im Rücken gibt nochmal einen extra Push für die anstehende Derbywoche", so der Sieblebener Mittelfeldspieler. Zudem tippt er auch Heimsiege für vier weiter Teams. Ein Unentschieden in Steinbach-Hallenberg und Auswärtssiege für Sonneberg und Ohratal sagt Robin noch voraus.