 2026-04-16T10:11:10.190Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Robin Merten // SpVgg Siebleben 06

Den kommenden 23. Spieltag der Landesklasse 3 übernimmt Robin Merten von der SpVgg Siebleben im FuPa-Expertentipp.

von André Hofmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Heilwagen

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Landesklasse 3
Siebleben
Robin Merten
Robin Merten

Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche gegen Ifta will Robin im Heimspiel gegen den 1. Suhler SV 06 drei Punkte nachlegen...

"Der Sieg letztes Wochenende war für uns als Mannschaft in der aktuellen Situation extrem wichtig. Daran wollen wir anknüpfen und gegen ein spielstarkes Suhl endlich wieder einen 3er im eigenen Wohnzimmer holen. Denn ein Sieg im Rücken gibt nochmal einen extra Push für die anstehende Derbywoche", so der Sieblebener Mittelfeldspieler. Zudem tippt er auch Heimsiege für vier weiter Teams. Ein Unentschieden in Steinbach-Hallenberg und Auswärtssiege für Sonneberg und Ohratal sagt Robin noch voraus.

DIE TIPPS VON ROBIN

Morgen, 18:30 Uhr
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
18:30

⚽ TIPP: 3:0

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽ TIPP: 1:3

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
15:00

⚽ TIPP: 3:0

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00live

⚽ TIPP: 1:4