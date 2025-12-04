EXPERTENTIPP: Robin-Lee Engler // SV BW' 90 Neustadt/Orla

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für Offensivspieler Robin-Lee Engler ist es eine Premiere, denn bisher war er noch nie beim Westthüringer Aufsteiger an der Ulster zu Gast. Natürlich will er die lange Auswärtsfahrt nicht ohne Punkte im Gepäck beenden...
Entsprechend positiv geht der 27-Jährige die Aufgabe beim Neuling in Borsch an: "Es ist mein erstes Spiel in Borsch. Ich erwarte ein kampfbetontes Auswärtsspiel, in dem wir aber den Aufwind der Vorwoche mitbringen und die Punkte mit nach Neustadt nehmen wollen." In der Vorwoche siegten die Blau-Weißen 5:2 gegen Bad Frankenhausen, allerdings tankte auch Borsch mit dem ersten Sieg nach sechs sieglosen Partien (3:0 in Büßleben) Selbstvertrauen. Ansonsten traut RLE auch Lokalrivale Schleiz und dem 1. FC Eichsfeld einen Auswärtssieg zu. Vier Heimsiege und ein Unentschieden zwischen Bad Frankenhausen und Bad Langensalza tippt der Orlastädter Stürmer noch.