EXPERTENTIPP: Robin-Lee Engler // SV BW' 90 Neustadt/Orla

Entsprechend positiv geht der 27-Jährige die Aufgabe beim Neuling in Borsch an: "Es ist mein erstes Spiel in Borsch. Ich erwarte ein kampfbetontes Auswärtsspiel, in dem wir aber den Aufwind der Vorwoche mitbringen und die Punkte mit nach Neustadt nehmen wollen." In der Vorwoche siegten die Blau-Weißen 5:2 gegen Bad Frankenhausen, allerdings tankte auch Borsch mit dem ersten Sieg nach sechs sieglosen Partien (3:0 in Büßleben) Selbstvertrauen. Ansonsten traut RLE auch Lokalrivale Schleiz und dem 1. FC Eichsfeld einen Auswärtssieg zu. Vier Heimsiege und ein Unentschieden zwischen Bad Frankenhausen und Bad Langensalza tippt der Orlastädter Stürmer noch.

DIE TIPPS VON RLE