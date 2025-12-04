 2025-12-03T05:51:34.672Z

Expertentipp
– Foto: Janine Volbert

EXPERTENTIPP: Robin-Lee Engler // SV BW' 90 Neustadt/Orla

Für den SV Blau-Weiß '90 Neustadt/Orla steht zum Abschluss der Hinrunde die wohl weiteste Auswärtsfahrt der Saison an: Es geht zum Aufsteiger nach Borsch.

Thüringenliga
Neustadt/O.
Robin-Lee Engler
Robin-Lee Engler

Für Offensivspieler Robin-Lee Engler ist es eine Premiere, denn bisher war er noch nie beim Westthüringer Aufsteiger an der Ulster zu Gast. Natürlich will er die lange Auswärtsfahrt nicht ohne Punkte im Gepäck beenden...

Entsprechend positiv geht der 27-Jährige die Aufgabe beim Neuling in Borsch an: "Es ist mein erstes Spiel in Borsch. Ich erwarte ein kampfbetontes Auswärtsspiel, in dem wir aber den Aufwind der Vorwoche mitbringen und die Punkte mit nach Neustadt nehmen wollen." In der Vorwoche siegten die Blau-Weißen 5:2 gegen Bad Frankenhausen, allerdings tankte auch Borsch mit dem ersten Sieg nach sechs sieglosen Partien (3:0 in Büßleben) Selbstvertrauen. Ansonsten traut RLE auch Lokalrivale Schleiz und dem 1. FC Eichsfeld einen Auswärtssieg zu. Vier Heimsiege und ein Unentschieden zwischen Bad Frankenhausen und Bad Langensalza tippt der Orlastädter Stürmer noch.

DIE TIPPS VON RLE

Sa., 06.12.2025, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
12:30

⚽️ TIPP: 5:0

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Preußen Bad LangensalzaLangensalza
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
14:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
14:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

Aufrufe: 04.12.2025, 08:35 Uhr
André HofmannAutor