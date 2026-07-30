 2026-07-30T07:56:49.385Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Robin Fleischer // Eurotrink Kickers Gera

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der erste Spieltag auf dem Programm. Der EXPERTENTIPP kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.

von Fabian Göb · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert

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Landesklasse 1
Robin Fleischer
Robin Fleischer

Mit einem knappen 3:2 Auswärtssieg möchte Robin Fleischer mit seinen Eurotrink Kickers aus Gera beim VfR Bad Lobenstein den perfekten Saisonstart erwischen. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit keinem weiteren Auswärtssieg. So kommen fünf Heimsiege und zwei Punkteteilungen in Gera und in Ilmenau zustande.

DIE TIPPS VON ROBIN:

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
15:00

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
15:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 01.08.2026, 11:00 Uhr
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
11:00

⚽ TIPP: 2:3

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
VfB 09 Pößneck
VfB 09 PößneckVfB Pößneck
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz II
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 01.08.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽ TIPP: 1:1