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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Robin Fleischer // Eurotrink Kickers Gera
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der erste Spieltag auf dem Programm. Der EXPERTENTIPP kommt in dieser Woche von den Eurotrink Kickers aus Gera.
Mit einem knappen 3:2 Auswärtssieg möchte Robin Fleischer mit seinen Eurotrink Kickers aus Gera beim VfR Bad Lobenstein den perfekten Saisonstart erwischen. Auf den anderen Plätzen rechnet er mit keinem weiteren Auswärtssieg. So kommen fünf Heimsiege und zwei Punkteteilungen in Gera und in Ilmenau zustande.