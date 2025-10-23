 2025-10-15T11:43:40.576Z

Expertentipp
– Foto: Rocco Menger

EXPERTENTIPP: Rico Baumgardt / SC 1918 Großengottern

Der 8. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SC Großengottern.

Landesklasse 2
Großengottern
Rico Baumgardt
Rico Baumgardt

Für Großengottern geht es an diesem Wochenende zum Derby nach Mühlhausen. Der letzte Auswärtssieg in Mühlhausen gelang dem SC vor knapp 4 Jahren. Da spielte Rico Baumgardt zwischenzeitlich beim FC Fahner Höhe. Dort wechselte er bereits zwei Mal hin, jedoch kehrte er auch beide Male wieder zurück nach Gottern, wo er seit diesem Sommer erneut die Schuhe schnürt.

Bei den formstarken Unionern will Rico mit seinem SC einen Auswärtsdreier landen. Zudem traut er Walschleben, Borntal und Sömmerda die Fortsetzung ihrer nach oben zeigenden Formkurve zu.

DIE TIPPS VON RICO ZUM 8. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 4:2

Morgen, 15:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00live

⚽️ TIPP: 2:3

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 023.10.2025, 23:00 Uhr
Christopher PlischkaAutor