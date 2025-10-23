EXPERTENTIPP: Rico Baumgardt / SC 1918 Großengottern

Für Großengottern geht es an diesem Wochenende zum Derby nach Mühlhausen. Der letzte Auswärtssieg in Mühlhausen gelang dem SC vor knapp 4 Jahren. Da spielte Rico Baumgardt zwischenzeitlich beim FC Fahner Höhe. Dort wechselte er bereits zwei Mal hin, jedoch kehrte er auch beide Male wieder zurück nach Gottern, wo er seit diesem Sommer erneut die Schuhe schnürt.