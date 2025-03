EXPERTENTIPP: Richard Wiegand // SV Westring Gotha

Im Hinspiel besiegelte ein spätes Tor von Patrick Scholz die Niederlage für den Aufsteiger von Westring. Nun möchte Richard den Spieß umdrehen: "Gegen Wacker ist unser letztes Derby in dieser Saison und es wird ein enges und umkämpftes Spiel werden, da wir vor allem bei uns zu Hause keine Punkte verschenken wollen. Tabellarische betrachtet geht Wacker natürlich als Favorit in das Derby, aber wenn wir als Mannschaft geschlossen auf dem Platz stehen und vorne unsere Chancen effektiver nutzen, dann können wir gegen jeden in dieser Liga punkten. Und an alle, die uns schon abgeschrieben haben: Wir sind noch lange nicht fertig in der Landesklasse!" Ansonsten sagt Richard gleich vier Auswärtssiege, zwei weitere Heimerfolge und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON RICHARD