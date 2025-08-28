 2025-08-28T05:22:00.927Z

Expertentipp
– Foto: Julia Ritter

EXPERTENTIPP: Raivis Vitolnieks / FC Union Mühlhausen

Der 3. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom FC Union Mühlhausen.

Bereits am Freitagabend bestreitet der FC Union Mühlhausen einmal mehr sein Kirmesheimspiel. Neuzugang Raivis Vitolnieks kickte in der Vorsaison noch beim FSV Ohratal, als Mühlhausen den Kirmesauftakt mit einem 2:1 gegen Leinefelde siegreich gestalten konnte. Nun ist der 30-Jährige Lette wieder zurück und im Kader der Jurascheck-Elf einer derjenigen, der seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergibt.

Der Angreifer erwartet einen insgesamt eher torarmen Spieltag mit vielen knappen Spielausgängen. Auffällig ist auch, dass er den drei Aufsteigern 7 Punkte zutraut.

DIE TIPPS VON RAIVIS ZUM 3. SPIELTAG

Morgen, 18:30 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union Mühlhausen
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad Tennstedt
18:30live

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 Dingelstädt
FSV Sömmerda
FSV Sömmerda
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor Gispersleben
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht Sondershausen
14:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß Siemerode
FC Erfurt Nord
FC Erfurt Nord
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Großengottern
Großengottern
Borntal Erfurt
Borntal Erfurt
15:00

⚽️ TIPP: 0:1

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK Arenshausen
VfB Artern
VfB Artern
15:00live

⚽️ TIPP: 0:1

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 Kölleda
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 Großrudestedt
15:00

⚽️ TIPP: 1:0

So., 31.08.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
Wüstheuterode
SV Empor Walschleben
SV Empor Walschleben
14:00

⚽️ TIPP: 2:1


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

Aufrufe: 028.8.2025, 21:00 Uhr
Christopher PlischkaAutor