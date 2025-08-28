EXPERTENTIPP: Raivis Vitolnieks / FC Union Mühlhausen

Bereits am Freitagabend bestreitet der FC Union Mühlhausen einmal mehr sein Kirmesheimspiel. Neuzugang Raivis Vitolnieks kickte in der Vorsaison noch beim FSV Ohratal, als Mühlhausen den Kirmesauftakt mit einem 2:1 gegen Leinefelde siegreich gestalten konnte. Nun ist der 30-Jährige Lette wieder zurück und im Kader der Jurascheck-Elf einer derjenigen, der seine Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergibt.
Der Angreifer erwartet einen insgesamt eher torarmen Spieltag mit vielen knappen Spielausgängen. Auffällig ist auch, dass er den drei Aufsteigern 7 Punkte zutraut.
DIE TIPPS VON RAIVIS ZUM 3. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 3:0
⚽️ TIPP: 1:1
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 0:1
⚽️ TIPP: 0:1
⚽️ TIPP: 1:0
⚽️ TIPP: 2:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis