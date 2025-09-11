 2025-09-10T07:23:22.987Z

Expertentipp
– Foto: R.Frank

EXPERTENTIPP: Quentin Böttner // FSV 06 Ohratal

In der Landesklasse 3 treffen mit Ohratal und Meiningen zwei ungeschlagene Teams aufeinander. Die Tipps übernimmt dabei ein Shootingstar des FSV 06 Ohratal.

"Er hat gefühlt vor vier Jahren erst mit dem Fußball begonnen. Ewar davor Biathlet und kam aus der Kreisliga zu uns. Hat jetzt im Pokal gegen Bad Tennstedt zwei Tore vorbereitet und eins selber gemacht, also das ist schon bemerkenswert", sagt Philipp Kiebert über Quentin Böttner. Der Ohrataler Coach hätte aber aktuell jeden seiner Spieler für den Expertentipp vorgeschlagen - das ist auch Teil der Wahrheit.

Beim FSV 06 Ohratal läuft es mit fünf Siegen in den ersten fünf Pflichtspielen wie geschnitten Brot. Und Quentin will mit einem Heimsieg gegen den VfL Meiningen 04 die Erfolgsspur halten: "Ich denke mit Meiningen treffen wir einen Gegner, der sich definitiv als Ziel setzen wird, uns aus unserer Siegesserie zu reißen. Die spielerischen Mittel werden sie auch sicherlich haben und versuchen, federführend das Spiel zu gestalten. Da liegt es an uns mit guten Ideen und einer gewissen Ruhe am Ball zu agieren. Wir haben einen breiten und fitten Kader und sind top motiviert, da anzuknüpfen wo wir letztes Wochenende gegen Bad Tennstedt im Pokal aufgehört haben." Insgesamt sagt der Mittelfeldspieler drei Heimsiege, vier Auswärtserfolge und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON QUENTIN

Morgen, 18:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
18:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 13.09.2025, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
13:30

⚽️ TIPP: 1:3

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
14:00live

⚽️ TIPP: 3:2

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00

⚽️ TIPP: 1:4

Sa., 13.09.2025, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
16:00live

⚽️ TIPP: 4:2

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

