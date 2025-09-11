EXPERTENTIPP: Quentin Böttner // FSV 06 Ohratal

"Er hat gefühlt vor vier Jahren erst mit dem Fußball begonnen. Ewar davor Biathlet und kam aus der Kreisliga zu uns. Hat jetzt im Pokal gegen Bad Tennstedt zwei Tore vorbereitet und eins selber gemacht, also das ist schon bemerkenswert", sagt Philipp Kiebert über Quentin Böttner. Der Ohrataler Coach hätte aber aktuell jeden seiner Spieler für den Expertentipp vorgeschlagen - das ist auch Teil der Wahrheit.

Beim FSV 06 Ohratal läuft es mit fünf Siegen in den ersten fünf Pflichtspielen wie geschnitten Brot. Und Quentin will mit einem Heimsieg gegen den VfL Meiningen 04 die Erfolgsspur halten: "Ich denke mit Meiningen treffen wir einen Gegner, der sich definitiv als Ziel setzen wird, uns aus unserer Siegesserie zu reißen. Die spielerischen Mittel werden sie auch sicherlich haben und versuchen, federführend das Spiel zu gestalten. Da liegt es an uns mit guten Ideen und einer gewissen Ruhe am Ball zu agieren. Wir haben einen breiten und fitten Kader und sind top motiviert, da anzuknüpfen wo wir letztes Wochenende gegen Bad Tennstedt im Pokal aufgehört haben." Insgesamt sagt der Mittelfeldspieler drei Heimsiege, vier Auswärtserfolge und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON QUENTIN