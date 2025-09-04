 2025-09-03T11:53:45.970Z

Expertentipp
– Foto: Carsten Zeich

EXPERTENTIPP - Pokal: Philip Wittmann // 1. FC Sonneberg 2004

Am Wochenende hat der Landespokal den Freistatt mit der 2. Pokalrunde im Griff. Im FuPa-Expertentipp kommen diese Woche die Prognosen vom 1. FC Sonneberg 2004 und dem 1. FC Greiz.

Dabei übernimmt Sonnebergs Torjäger Philip Wittmann acht Partien der 2. Hauptrunde im Thüringenpokal. Der junge Angreifer will gegen Oberliga-Absteiger Wismut Gera die nächste Pokalrunde buchen...

Der 25-Jährige hat keine Gastgeschenke für die Wismut aus Gera bereit und möchte die nächste Pokalrunde mit seinen Spielzeugstädtern buchen: "Wir wissen es wird ein hartes Spiel, aber wir freuen uns darauf. Wir sind zwar die Außenseiter, aber wie wir bereits gesehen haben, kann im Pokal alles möglich sein." Eine weitere Pokalüberraschung traut er dem Kreisoberligisten vom SV Elektro-Keramik Veilsdorf gegen den SC 1903 Weimar zu. Auswärtssiege sagt er Oberligist Heiligenstadt sowie Erlau und Bad Frankenhausen voraus.

DIE TIPPS VON PHIL

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
14:00

⚽️ TIPP: 3:0

Sa., 06.09.2025, 14:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
14:00live

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SV Elektro-Keramik Veilsdorf
SV Elektro-Keramik VeilsdorfSV Veilsdorf
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
15:00

⚽️ TIPP: 1:4

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
15:00

⚽️ TIPP: 4:2

Sa., 06.09.2025, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
15:00live

⚽️ TIPP: 3:0

Aufrufe: 04.9.2025, 12:00 Uhr
André HofmannAutor