Expertentipp
– Foto: Carsten Zeich
EXPERTENTIPP - Pokal: Philip Wittmann // 1. FC Sonneberg 2004
Am Wochenende hat der Landespokal den Freistatt mit der 2. Pokalrunde im Griff. Im FuPa-Expertentipp kommen diese Woche die Prognosen vom 1. FC Sonneberg 2004 und dem 1. FC Greiz.
Dabei übernimmt Sonnebergs Torjäger Philip Wittmann acht Partien der 2. Hauptrunde im Thüringenpokal. Der junge Angreifer will gegen Oberliga-Absteiger Wismut Gera die nächste Pokalrunde buchen...
Der 25-Jährige hat keine Gastgeschenke für die Wismut aus Gera bereit und möchte die nächste Pokalrunde mit seinen Spielzeugstädtern buchen: "Wir wissen es wird ein hartes Spiel, aber wir freuen uns darauf. Wir sind zwar die Außenseiter, aber wie wir bereits gesehen haben, kann im Pokal alles möglich sein." Eine weitere Pokalüberraschung traut er dem Kreisoberligisten vom SV Elektro-Keramik Veilsdorf gegen den SC 1903 Weimar zu. Auswärtssiege sagt er Oberligist Heiligenstadt sowie Erlau und Bad Frankenhausen voraus.