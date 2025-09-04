EXPERTENTIPP - Pokal: Philip Wittmann // 1. FC Sonneberg 2004

Der 25-Jährige hat keine Gastgeschenke für die Wismut aus Gera bereit und möchte die nächste Pokalrunde mit seinen Spielzeugstädtern buchen: "Wir wissen es wird ein hartes Spiel, aber wir freuen uns darauf. Wir sind zwar die Außenseiter, aber wie wir bereits gesehen haben, kann im Pokal alles möglich sein." Eine weitere Pokalüberraschung traut er dem Kreisoberligisten vom SV Elektro-Keramik Veilsdorf gegen den SC 1903 Weimar zu. Auswärtssiege sagt er Oberligist Heiligenstadt sowie Erlau und Bad Frankenhausen voraus.

DIE TIPPS VON PHIL