EXPERTENTIPP - Pokal: David Himmer // 1. FC Greiz

Am Wochenende hat der Landespokal den Freistatt mit der 2. Pokalrunde im Griff. Im FuPa-Expertentipp kommen diese Woche die Prognosen vom 1. FC Sonneberg 2004 und dem 1. FC Greiz.

Den zweiten Teil der Pokalpartien der 2. Hauptrunde im Thüringenpokal tippt David Himmer vom 1. FC Greiz. Auf die Greizer wartet ja bekanntlich das Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena.

Der 32-jährige Abwehrspieler der Greizer will gegen den FCC eine Monster-Defensivleistung aufbieten und den Tempelwald damit zu einer Pokalfestung machen. Er träumt von der großen Sensation: „Wir sind klarer Außenseiter, aber im Pokal kann es immer Überraschungen geben. Für alle im Verein wird es auf jeden Fall ein echtes Highlight.“ Ansonsten sagt David Himmer keine großen Pokalüberraschungen voraus...

DIE TIPPS VON DAVID

Morgen, 12:30 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
12:30

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
3
1
Abpfiff

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
14:00

⚽️ TIPP: 0:7

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
14:30live

⚽️ TIPP: 1:0

Morgen, 14:30 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
14:30live

⚽️ TIPP: 0:6

Morgen, 15:00 Uhr
SV Germania Ilmenau
SV Germania IlmenauSV Ilmenau
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 07.09.2025, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:5

Aufrufe: 05.9.2025, 09:00 Uhr
