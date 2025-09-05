EXPERTENTIPP - Pokal: David Himmer // 1. FC Greiz

Den zweiten Teil der Pokalpartien der 2. Hauptrunde im Thüringenpokal tippt David Himmer vom 1. FC Greiz. Auf die Greizer wartet ja bekanntlich das Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena.

Der 32-jährige Abwehrspieler der Greizer will gegen den FCC eine Monster-Defensivleistung aufbieten und den Tempelwald damit zu einer Pokalfestung machen. Er träumt von der großen Sensation: „Wir sind klarer Außenseiter, aber im Pokal kann es immer Überraschungen geben. Für alle im Verein wird es auf jeden Fall ein echtes Highlight.“ Ansonsten sagt David Himmer keine großen Pokalüberraschungen voraus...

DIE TIPPS VON DAVID