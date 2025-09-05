Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Expertentipp
Du wirst automatisch weitergeleitet...
EXPERTENTIPP - Pokal: David Himmer // 1. FC Greiz
Am Wochenende hat der Landespokal den Freistatt mit der 2. Pokalrunde im Griff. Im FuPa-Expertentipp kommen diese Woche die Prognosen vom 1. FC Sonneberg 2004 und dem 1. FC Greiz.
Den zweiten Teil der Pokalpartien der 2. Hauptrunde im Thüringenpokal tippt David Himmer vom 1. FC Greiz. Auf die Greizer wartet ja bekanntlich das Duell mit dem FC Carl Zeiss Jena.
Der 32-jährige Abwehrspieler der Greizer will gegen den FCC eine Monster-Defensivleistung aufbieten und den Tempelwald damit zu einer Pokalfestung machen. Er träumt von der großen Sensation: „Wir sind klarer Außenseiter, aber im Pokal kann es immer Überraschungen geben. Für alle im Verein wird es auf jeden Fall ein echtes Highlight.“ Ansonsten sagt David Himmer keine großen Pokalüberraschungen voraus...