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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Phillip Hermann // FC Steinbach-Hallenberg
Der vorletzte Spieltag der Landesklasse 3 steht an und auch mögliche Entscheidungen in Sachen Klassenerhalt.
Mitten im Fokus: Das Duell zwischen Eintracht Ifta und dem FC Steinbach-Hallenberg. Für den Sieger könnte die Hoffnung auf den Ligaverbleib bestehen bleiben, der Verlierer wäre wohl sicher abgestiegen. Steinbach-Kapitän Phillip Hermann ist entsprechend optimistisch für seine Mannschaft...
"Ich erwarte eines der schwersten Auswärtsspiele dieser Saison, jeder aus Ifta und Steinbach-Hallenberg weiß was Sonntag auf dem Spiel steht! Wir werden alles versuchen um dieses Spiel zu gewinnen um kommende Woche Zuhause gegen Siebleben noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wir wissen auch, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind, aber nichts desto trotz werden wir bis zur letzten Sekunde alles geben um nächste Saisons weiterhin in der Landesklasse zu spielen", so der FC-Captiano vor dem Endspiel in Ifta. Auch Gotha traut er einen Auswärtssieg zu. Drei Heimsiege und drei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.