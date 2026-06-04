 2026-06-03T09:07:03.210Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Phillip Hermann // FC Steinbach-Hallenberg

Der vorletzte Spieltag der Landesklasse 3 steht an und auch mögliche Entscheidungen in Sachen Klassenerhalt.

von André Hofmann · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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Landesklasse 3
Steinbach-H.
Phillip Hermann
Phillip Hermann

Mitten im Fokus: Das Duell zwischen Eintracht Ifta und dem FC Steinbach-Hallenberg. Für den Sieger könnte die Hoffnung auf den Ligaverbleib bestehen bleiben, der Verlierer wäre wohl sicher abgestiegen. Steinbach-Kapitän Phillip Hermann ist entsprechend optimistisch für seine Mannschaft...

"Ich erwarte eines der schwersten Auswärtsspiele dieser Saison, jeder aus Ifta und Steinbach-Hallenberg weiß was Sonntag auf dem Spiel steht! Wir werden alles versuchen um dieses Spiel zu gewinnen um kommende Woche Zuhause gegen Siebleben noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wir wissen auch, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind, aber nichts desto trotz werden wir bis zur letzten Sekunde alles geben um nächste Saisons weiterhin in der Landesklasse zu spielen", so der FC-Captiano vor dem Endspiel in Ifta. Auch Gotha traut er einen Auswärtssieg zu. Drei Heimsiege und drei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON PHILLIP

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
15:00

⚽️ TIPP: 2:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
15:00

⚽️ TIPP: 1:3

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
15:00

⚽️ TIPP: 3:1

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
15:00

⚽️ TIPP: 1:0

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
15:00

⚽️ TIPP: 3:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3