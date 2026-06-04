EXPERTENTIPP: Phillip Hermann // FC Steinbach-Hallenberg

"Ich erwarte eines der schwersten Auswärtsspiele dieser Saison, jeder aus Ifta und Steinbach-Hallenberg weiß was Sonntag auf dem Spiel steht! Wir werden alles versuchen um dieses Spiel zu gewinnen um kommende Woche Zuhause gegen Siebleben noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Wir wissen auch, dass wir auf Schützenhilfe angewiesen sind, aber nichts desto trotz werden wir bis zur letzten Sekunde alles geben um nächste Saisons weiterhin in der Landesklasse zu spielen", so der FC-Captiano vor dem Endspiel in Ifta. Auch Gotha traut er einen Auswärtssieg zu. Drei Heimsiege und drei Unentschieden sagt der Abwehrspieler noch voraus.

DIE TIPPS VON PHILLIP

⚽️ TIPP: 2:2

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr FC 02 Barchfeld FC Barchfeld FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha 15:00 PUSH

⚽️ TIPP: 1:3

⚽️ TIPP: 3:1

⚽️ TIPP: 1:1

⚽️ TIPP: 1:0

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SpVgg Siebleben 06 Siebleben SV 1921 Walldorf SV Walldorf 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 2:2