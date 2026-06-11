 2026-06-09T05:59:15.975Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Philipp Rehnelt // TSV Gera-Westvororte

Showdown in der Thüringenliga: Der 30. Spieltag klärt die Frage in Sachen Klassenerhalt. Die Blicke richten sich nach Neustadt/Orla und Büßleben.

von André Hofmann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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Philipp Rehnelt
Philipp Rehnelt

Wer muss nach Wismut Gera noch in den sauren Abstiegsapfel beißen? Philipp Rehnelt zeigt sich mit seinen Tipps optimistisch mit einem Sieg in Büßleben und Schützenhilfe aus Neustadt/Orla den Ligaverbleib am letzten Spieltag zu feiern...

"Wir freuen uns als ganzer Verein, dass wir die letzten Wochen so gestalten konnten und Samstag uns diese Chance als echtes Endspiel erarbeiten haben! Und das auch verdient, da wir die ganze Saison zusammengehalten haben und immer auf uns selber vertrauen. In Büßleben gibt es für uns nur die drei Punkte, um in der Liga zu bleiben. Wir werden mit allem was da ist nach Büßleben fahren und wollen uns selber belohnen, als Verein, als Team und als Freunde!", blickt der Westvororte-Offensivspieler voller Optimismus auf das Wochenende. Insgesamt sagt Philipp Rehnelt Drei Heimsiege, vier Auswärtssiege und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON PHILIPP

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker NordhausenNordhausen
FC Thüringen Weida
FC Thüringen WeidaFC Thüringen Weida
15:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld1. FC Eichsfeld
FC Saalfeld
FC SaalfeldFC Saalfeld
15:00live

⚽️ TIPP: 4:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
BSG Wismut Gera
BSG Wismut GeraWismut Gera
SV 09 Arnstadt
SV 09 ArnstadtArnstadt
15:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Schleiz
FSV SchleizFSV Schleiz
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner HöheFahner Höhe
15:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-WestvororteWestvororte
15:00live
S

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O.
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925SV Borsch 1925
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad LangensalzaFSV Preußen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
15:00

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Geratal
SpVgg GeratalGeratal
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena
15:00

⚽️ TIPP: 0:3