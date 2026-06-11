EXPERTENTIPP: Philipp Rehnelt // TSV Gera-Westvororte

– Foto: Julius Schwalenberg

Wer muss nach Wismut Gera noch in den sauren Abstiegsapfel beißen? Philipp Rehnelt zeigt sich mit seinen Tipps optimistisch mit einem Sieg in Büßleben und Schützenhilfe aus Neustadt/Orla den Ligaverbleib am letzten Spieltag zu feiern...

"Wir freuen uns als ganzer Verein, dass wir die letzten Wochen so gestalten konnten und Samstag uns diese Chance als echtes Endspiel erarbeiten haben! Und das auch verdient, da wir die ganze Saison zusammengehalten haben und immer auf uns selber vertrauen. In Büßleben gibt es für uns nur die drei Punkte, um in der Liga zu bleiben. Wir werden mit allem was da ist nach Büßleben fahren und wollen uns selber belohnen, als Verein, als Team und als Freunde!", blickt der Westvororte-Offensivspieler voller Optimismus auf das Wochenende. Insgesamt sagt Philipp Rehnelt Drei Heimsiege, vier Auswärtssiege und ein Unentschieden voraus.

DIE TIPPS VON PHILIPP

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FSV Wacker Nordhausen Nordhausen FC Thüringen Weida FC Thüringen Weida 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 2:2

⚽️ TIPP: 4:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr BSG Wismut Gera Wismut Gera SV 09 Arnstadt Arnstadt 15:00 PUSH

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FSV Schleiz FSV Schleiz FC An der Fahner Höhe Fahner Höhe 15:00 live PUSH

⚽️ TIPP: 2:1

S ⚽️ TIPP: 1:2

⚽️ TIPP: 4:1

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr FSV 1996 Preußen Bad Langensalza FSV Preußen Bad Frankenhausen Bad Frankenhausen 15:00 PUSH

⚽️ TIPP: 2:3

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr SpVgg Geratal Geratal SV SCHOTT Jena SCHOTT Jena 15:00 PUSH