 2026-04-20T12:45:22.080Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Philipp Kraft // FSV Grün-Weiß Stadtroda

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 24. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FSV Grün-Weiß Stadtroda.

von Fabian Göb · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Janine Volbert, Cindy Scholz

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Landesklasse 1
Philipp Kraft
Philipp Kraft

Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim Spitzenreiter FC Einheit Bad Berka möchte Stadtrodas Torhüter Philipp Kraft für eine echte Überraschung sorgen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Bis auf einen weiteren Auswärtssieg von Chemie Kahla rechnet Philipp überwiegend mit Siegen der Heimmannschaften. Lediglich im Abstiegskracher zwischen Ehrenhain und Thüringen Jena rechnet er mit einer Punkteteilung.

DIE TIPPS VON PHILIPP

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00live

⚽ TIPP: 0:1

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 4:1

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
15:00live

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
15:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 5:0

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
14:00

⚽ TIPP: 2:1

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 0:2