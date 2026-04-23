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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Philipp Kraft // FSV Grün-Weiß Stadtroda
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 24. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche vom FSV Grün-Weiß Stadtroda.
Mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg beim Spitzenreiter FC Einheit Bad Berka möchte Stadtrodas Torhüter Philipp Kraft für eine echte Überraschung sorgen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Bis auf einen weiteren Auswärtssieg von Chemie Kahla rechnet Philipp überwiegend mit Siegen der Heimmannschaften. Lediglich im Abstiegskracher zwischen Ehrenhain und Thüringen Jena rechnet er mit einer Punkteteilung.