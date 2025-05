EXPERTENTIPP: Philipp Konjevic // SV Wacker 04 Bad Salzungen

Der Mannschaft um den erfahrenen Torwart aus Bad Salzungen fehlt wohl noch ein Punktgewinn zum sicheren Ligaverbleib. Im Duell mit Gospenroda peilt "Konje" aber natürlich einen vollen Erfolg an.

Jedoch sind Gastspiele in Gospenroda bekanntermaßen schwer, weshalb "Konje" auch von einem engen Spiel ausgeht. "Gospenroda ist ein spielstarker Gegner und wissen um ihre Qualitäten im Spiel. Leider haben wir uns gegen Westring Gotha nicht belohnt trotz vieler herausgespielter Chancen, was wir gegen Gospenroda unbedingt verbessern müssen um zu bestehen. Daher ist unser Ziel drei Punkte mitzunehmen, um endlich den Negativtrend zu stoppen und um den Klassenerhalt sicher zu machen.", so der Wacker-Torwart. Auch Hildburghausen und Meister Borsch sagt er Auswärtssiege voraus. Drei Heimsiege und zwei Unentschieden sagt der Schlussmann noch voraus.

DIE TIPPS VON PHILIPP