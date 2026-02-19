 2026-02-19T12:53:34.809Z

EXPERTENTIPP: Philip Kreische // SV Blau-Weiß Büßleben

Der erste Rückrundenspieltag der Thüringenliga steht auf dem Programm. Für Schlusslicht Büßleben geht's direkt zum Derby nach Fahner Höhe - mit neuem Trainer.

Für Philip Kreische ist es zudem ein Wiedersehen mit einem Ex-Verein. Die alten Verbindungen ruhen aber für 90 Minuten und der Offensivspieler will gerne drei Punkte mit auf die kurze Heimreise nehmen.

Dabei will der 26-Jährige gleich mit Schwung und Optimismus in die Rückserie starten und drei Derby-Punkte aus Dachwig entführen: "Ich denke, ich spreche im Namen aller Mannschaften, wenn ich sage, dass es extrem schwer ist, nach dem ersten oder vielleicht auch zweiten Spiel eine Einschätzung abzugeben, da die gesamte Vorbereitung nicht wie gewünscht verlaufen ist. Vielleicht überdenkt der Thüringer Fußball-Verband die Situation noch einmal und macht sich Gedanken, wie man dieses Problem künftig angehen und lösen kann, denn diese Schwierigkeiten zur Winterpause betreffen nicht nur uns. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel und können es kaum erwarten, wieder zu starten. Trotz der schwierigen Bedingungen haben wir hart gearbeitet. Wir sind bereit – bereit zu zeigen, wer wir sind und was uns auszeichnet!“ Auch Neustadt/Orla traut er einen Auswärtssieg zu. Vier Heimsiege und zwei Unentschieden tippt Philip noch...

DIE TIPPS VON PHILIP

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
Bad Frankenhausen
Bad Frankenhausen
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT Jena
14:00live

⚽ TIPP: 2:2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Thüringen Weida
FC Thüringen Weida
1. FC Eichsfeld
1. FC Eichsfeld
14:00live

⚽ TIPP: 2:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC Saalfeld
FC Saalfeld
BSG Wismut Gera
BSG Wismut Gera
14:00live

⚽ TIPP: 1:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
SV 09 Arnstadt
SV 09 Arnstadt
FSV Schleiz
FSV Schleiz
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
FC An der Fahner Höhe
FC An der Fahner Höhe
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04
14:00

⚽ TIPP: 1:2

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr
TSV Gera-Westvororte
TSV Gera-Westvororte
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
14:00

⚽ TIPP: 0:3

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SV Borsch 1925
SV Borsch 1925
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
FSV 1996 Preußen Bad Langensalza
14:00

⚽ TIPP: 2:0

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
FSV Wacker Nordhausen
FSV Wacker Nordhausen
SpVgg Geratal
SpVgg Geratal
14:00

⚽ TIPP: 3:2