 2026-04-10T07:15:08.667Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Peter Rauscher // BSG Chemie Kahla

Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 22. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von Chemie Kahla.

von Fabian Göb · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Cindy Scholz, Florian Wiechert

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Landesklasse 1
Peter Rauscher
Peter Rauscher

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SC 1903 Weimar möchte Peter Rauscher von Chemie Kahla weiter den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Der Kapitän seiner Mannschaft sieht ansonsten eher die Heimmannschaften im Vorteil. Bis auf zwei Punkteteilungen in Greiz und in Schmölln, sieht er nur den VfR Bad Lobenstein als weitere Auswärtsmannschaft als Sieger vom Platz gehen.

DIE TIPPS VON PETER:

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1879 Ehrenhain
SV 1879 EhrenhainSV Ehrenhain
FSV Grün-Weiß Stadtroda
FSV Grün-Weiß StadtrodaGW Stadtroda
15:00live

⚽ TIPP: 2:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV SCHOTT Jena
SV SCHOTT JenaSCHOTT Jena II
VfR Bad Lobenstein
VfR Bad LobensteinLobenstein
15:00

⚽ TIPP: 0:1

So., 12.04.2026, 16:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt II
FC Thüringen Jena
FC Thüringen JenaFC Th. Jena
16:30

⚽ TIPP: 3:2

Morgen, 15:00 Uhr
SV Schmölln 1913
SV Schmölln 1913SV Schmölln
FC Einheit Bad Berka
FC Einheit Bad BerkaBad Berka
15:00

⚽ TIPP: 2:2

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Greiz
1. FC Greiz1. FC Greiz
SV Eintracht Eisenberg
SV Eintracht EisenbergSV Eisenberg
15:00

⚽ TIPP: 1:1

Morgen, 15:00 Uhr
Eurotrink Kickers FCL Gera
Eurotrink Kickers FCL GeraEurotrink Kickers FCL Gera
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SV Blau-Weiß 90 Neustadt/OrlaNeustadt/O. II
15:00

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
SV Jena Zwätzen
SV Jena ZwätzenJena Zwätzen
VfB Apolda
VfB ApoldaVfB Apolda
15:00live

⚽ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
SC 1903 Weimar
SC 1903 WeimarSC 03 Weimar
BSG Chemie Kahla
BSG Chemie KahlaChemie Kahla
15:00

⚽ TIPP: 1:2