EXPERTENTIPP: Peter Rauscher // BSG Chemie Kahla

– Foto: Cindy Scholz, Florian Wiechert

Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SC 1903 Weimar möchte Peter Rauscher von Chemie Kahla weiter den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Der Kapitän seiner Mannschaft sieht ansonsten eher die Heimmannschaften im Vorteil. Bis auf zwei Punkteteilungen in Greiz und in Schmölln, sieht er nur den VfR Bad Lobenstein als weitere Auswärtsmannschaft als Sieger vom Platz gehen.