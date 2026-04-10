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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Peter Rauscher // BSG Chemie Kahla
Am kommenden Wochenende steht in der Landesklasse 1 der 22. Spieltag auf dem Programm. Der Expertentipp kommt in dieser Woche von Chemie Kahla.
Mit einem 2:1-Auswärtssieg beim SC 1903 Weimar möchte Peter Rauscher von Chemie Kahla weiter den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Der Kapitän seiner Mannschaft sieht ansonsten eher die Heimmannschaften im Vorteil. Bis auf zwei Punkteteilungen in Greiz und in Schmölln, sieht er nur den VfR Bad Lobenstein als weitere Auswärtsmannschaft als Sieger vom Platz gehen.