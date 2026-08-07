 2026-08-06T13:32:42.897Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Peter Manegold // SV Germania Wüstheuterode

Der 2. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche von einem Neuzugang des SV Germania Wüstheuterode.

von Christopher Plischka · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Menger

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Landesklasse 2
Wüstheuterode
Peter Manegold
Peter Manegold

Nach einem Jahr Verbandsliga beim SV Eschwege und weiteren Stationen beim SV Reichensachsen und FSV Geismar zog es Peter Manegold nun zur Germania nach Wüstheuterode. Dort will der 25-Jährige Offensivspieler die Landesklasse 2 mit einigen bereichern.

Peter erwartet einen insgesamt ausgeglichenen Spieltag, an denen es aber auch ein paar Überraschungen geben wird. Vier Auswärtsmannschaften traut er einen Sieg auf fremden Plätzen zu, während seine Germania aber die drei Zähler gegen Großengottern daheim behalten wird.

DIE TIPPS VON PETER ZUM 2. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:1

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Büßleben 04
SV Blau-Weiß Büßleben 04Büßleben
SV Empor Buttstädt
SV Empor ButtstädtButtstädt
14:00live

⚽️ TIPP: 2:0

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
14:00live

⚽️ TIPP: 3:1

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00

⚽️ TIPP: 0:3

Morgen, 15:00 Uhr
SC Leinefelde 1912
SC Leinefelde 1912Leinefelde
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
Sondershausen
SondershausenSondershausen
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis