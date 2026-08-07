EXPERTENTIPP: Peter Manegold // SV Germania Wüstheuterode

– Foto: Rocco Menger

Nach einem Jahr Verbandsliga beim SV Eschwege und weiteren Stationen beim SV Reichensachsen und FSV Geismar zog es Peter Manegold nun zur Germania nach Wüstheuterode. Dort will der 25-Jährige Offensivspieler die Landesklasse 2 mit einigen bereichern.

Peter erwartet einen insgesamt ausgeglichenen Spieltag, an denen es aber auch ein paar Überraschungen geben wird. Vier Auswärtsmannschaften traut er einen Sieg auf fremden Plätzen zu, während seine Germania aber die drei Zähler gegen Großengottern daheim behalten wird.



DIE TIPPS VON PETER ZUM 2. SPIELTAG