EXPERTENTIPP: Paul Porstmann / SV Großrudestedt

In "Rodderscht" durfte man sich am vergangenen Wochenende über einen Big-Point freuen. Der Auswärtssieg in Arenshausen brachte den SV wieder über den Strich. Paul Porstmann zählt mit 23 Jahren zu den Stammkräften in Großrudestedt. Der Abwehrspieler erzielte vergangene Saison alle seiner drei Landesklasse-Tore. Kurios ist allerdings, dass es in diesen drei Spielen am Ende keine Punkte gab für seine Mannschaft. Ist dies ein Grund wieso er diese Saison noch kein Tor erzielt hat?
Paul plant für diesen Spieltag keine Punkteteilung in der sonst so ausgeglichenen Landesklasse 2 ein. Sechs Heimsiege stehen zwei Auswärtssiegen gegenüber. Eine Reaktion erwartet er vom FC Union Mühlhausen…
DIE TIPPS VON PAUL ZUM 13. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:3
⚽️ TIPP: 4:1
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 4:2
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 3:1
⚽️ TIPP: 1:3
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis