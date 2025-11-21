EXPERTENTIPP: Paul Porstmann / SV Großrudestedt



In "Rodderscht" durfte man sich am vergangenen Wochenende über einen Big-Point freuen. Der Auswärtssieg in Arenshausen brachte den SV wieder über den Strich. Paul Porstmann zählt mit 23 Jahren zu den Stammkräften in Großrudestedt. Der Abwehrspieler erzielte vergangene Saison alle seiner drei Landesklasse-Tore. Kurios ist allerdings, dass es in diesen drei Spielen am Ende keine Punkte gab für seine Mannschaft. Ist dies ein Grund wieso er diese Saison noch kein Tor erzielt hat?