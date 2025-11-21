 2025-11-18T09:22:12.436Z

Expertentipp
– Foto: Marcel Bube

EXPERTENTIPP: Paul Porstmann / SV Großrudestedt

Der 13. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom SV 1916 Großrudestedt.

In "Rodderscht" durfte man sich am vergangenen Wochenende über einen Big-Point freuen. Der Auswärtssieg in Arenshausen brachte den SV wieder über den Strich. Paul Porstmann zählt mit 23 Jahren zu den Stammkräften in Großrudestedt. Der Abwehrspieler erzielte vergangene Saison alle seiner drei Landesklasse-Tore. Kurios ist allerdings, dass es in diesen drei Spielen am Ende keine Punkte gab für seine Mannschaft. Ist dies ein Grund wieso er diese Saison noch kein Tor erzielt hat?

Paul plant für diesen Spieltag keine Punkteteilung in der sonst so ausgeglichenen Landesklasse 2 ein. Sechs Heimsiege stehen zwei Auswärtssiegen gegenüber. Eine Reaktion erwartet er vom FC Union Mühlhausen…

DIE TIPPS VON PAUL ZUM 13. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Morgen, 15:00 Uhr
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00live

⚽️ TIPP: 4:1

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

Morgen, 14:00 Uhr
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
14:00

⚽️ TIPP: 4:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 15:00 Uhr
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
15:00

⚽️ TIPP: 2:0

Morgen, 14:00 Uhr
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
14:00live

⚽️ TIPP: 3:1

Morgen, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
14:00

⚽️ TIPP: 1:3

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

