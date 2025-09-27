 2025-09-26T13:47:28.965Z

Expertentipp
– Foto: Sebastian Harbke

EXPERTENTIPP: Paul Kirchner / FSG Salza Nordhausen

Der 8.Spieltag in der KOL Nordthüringen steht auf dem Programm. Heute kommt der Expertentipp vom Torjäger der FSG Salza Nordhausen.

KOL Nordthüringen
FSG'99 Salza

Als eines von drei Teams ist die FSG auch nach 7 Spieltagen noch ungeschlagen und reist heute zum Spitzenspiel nach Bleicherode. Will man den Vormarsch zur Tabellenspitze fortsetzen, werden heute sicher auch wieder die Tore von Paul Kirchner notwendig sein. Mit 5 Saisontoren ist er aktuell auf einem guten Weg seine 29 Saisontore aus der Vorsaison zumindest noch einmal zu wiederholen oder gar zu toppen.

Paul hofft neben dem eigenen Auswärtssieg auch auf einige Patzer der Konkurrenz. So tippt er keinen Heimsieg, aber dafür ganze 4 Unentschieden. Die Tabellenspitze würde dann noch enger zusammenrücken, was sicherlich im Interesse des 26-Jährigen liegt.

DIE TIPPS VON PAUL ZUM 8. SPIELTAG

Heute, 15:00 Uhr
SV Glückauf Bleicherode
SV Glückauf BleicherodeBleicherode
FSG'99 Salza
FSG'99 SalzaFSG'99 Salza
15:00live

⚽️ TIPP: 0:3

Heute, 14:00 Uhr
SG Oberheldr. / Hauteroda
SG Oberheldr. / HauterodaSG Oberheldr.
SV BW Lipprechterode
SV BW LipprechterodeLipprechter.
2
1

⚽️ TIPP: 2:2

Heute, 15:00 Uhr
Kalbsriether SV
Kalbsriether SVKalbsrieth
SV National Auleben
SV National AulebenSV Auleben
15:00

⚽️ TIPP: 1:1

Heute, 15:00 Uhr
SG Bielen / TSV Urbach
SG Bielen / TSV UrbachSG Bielen
SV Blau-Weiß Greußen
SV Blau-Weiß GreußenSV Greußen
15:00

⚽️ TIPP: 1:4

Heute, 15:00 Uhr
SV Herrmannsacker
SV HerrmannsackerHerrmannsa.
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben
15:00live

⚽️ TIPP: 1:3

⚽️ TIPP: 1:1

Morgen, 14:00 Uhr
LSG Blau-Weiß Großwechsungen
LSG Blau-Weiß GroßwechsungenGroßwechs.
SG Harztor
SG HarztorSG Harztor
14:00live

⚽️ TIPP: 2:2

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis

