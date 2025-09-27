EXPERTENTIPP: Paul Kirchner / FSG Salza Nordhausen

Als eines von drei Teams ist die FSG auch nach 7 Spieltagen noch ungeschlagen und reist heute zum Spitzenspiel nach Bleicherode. Will man den Vormarsch zur Tabellenspitze fortsetzen, werden heute sicher auch wieder die Tore von Paul Kirchner notwendig sein. Mit 5 Saisontoren ist er aktuell auf einem guten Weg seine 29 Saisontore aus der Vorsaison zumindest noch einmal zu wiederholen oder gar zu toppen.

Paul hofft neben dem eigenen Auswärtssieg auch auf einige Patzer der Konkurrenz. So tippt er keinen Heimsieg, aber dafür ganze 4 Unentschieden. Die Tabellenspitze würde dann noch enger zusammenrücken, was sicherlich im Interesse des 26-Jährigen liegt.

DIE TIPPS VON PAUL ZUM 8. SPIELTAG