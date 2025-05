EXPERTENTIPP: Paul Kellermann // Eintr. Sondershausen II

Paul Kellermann ist als verlässlicher Mittelfeldspieler bekannt, der die zweite Mannschaft seit Jahren prägt und auch in dieser Spielzeit wieder einen soliden 8. Tabellenplatz mit seinem Team belegt. Wieso es für den 26-Jährigen noch zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft gereicht hat, müssen wir wohl einmal in einem gesonderten Interview erörtern.