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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Paul Herrmann / FC Borntal Erfurt
Mit dem 30. Spieltag schließt sich der Vorhang der Saison 2025/2026 in der Landesklasse 2. Der FuPa Expertentipp kommt FC Borntal Erfurt, dessen Trainer an diesem Spieltag mehr Meter machen werden als die Spieler.
von Christopher Plischka · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Kapitän Paul Herrmann wird den Fußmarsch seiner Trainer Sören Freytag und Sascha Ehrhardt via Live-Tracking verfolgen. Sie laufen zum letzten Auswärtsspiel nach Artern und lösen damit ihre Wette im Falle des vorzeitigen Klassenerhalts ihrer Mannschaft ein.
Der letzte Spieltag bringt sowohl im Kampf um die Meisterschaft als um den Klassenerhalt noch einiges an Spannung mit sich. Paul Herrmann glaubt, dass sich das Blatt an der Tabellenspitze noch wenden wird…