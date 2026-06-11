 2026-06-11T13:43:19.051Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Paul Herrmann / FC Borntal Erfurt

Mit dem 30. Spieltag schließt sich der Vorhang der Saison 2025/2026 in der Landesklasse 2. Der FuPa Expertentipp kommt FC Borntal Erfurt, dessen Trainer an diesem Spieltag mehr Meter machen werden als die Spieler.

von Christopher Plischka · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Menger

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Landesklasse 2
Borntal Erfurt
Paul Herrmann
Paul Herrmann

Kapitän Paul Herrmann wird den Fußmarsch seiner Trainer Sören Freytag und Sascha Ehrhardt via Live-Tracking verfolgen. Sie laufen zum letzten Auswärtsspiel nach Artern und lösen damit ihre Wette im Falle des vorzeitigen Klassenerhalts ihrer Mannschaft ein.

Der letzte Spieltag bringt sowohl im Kampf um die Meisterschaft als um den Klassenerhalt noch einiges an Spannung mit sich. Paul Herrmann glaubt, dass sich das Blatt an der Tabellenspitze noch wenden wird…

DIE TIPPS VON PAUL ZUM 30. SPIELTAG

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
15:00live

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
Bad Tennstedt
Bad TennstedtBad Tennstedt
15:00

⚽️ TIPP: 0:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
Sondershausen
SondershausenSondershausen
15:00

⚽️ TIPP: 1:2

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
15:00

⚽️ TIPP: 2:1

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
Großrudestedt
GroßrudestedtGroßrudestedt
15:00live

⚽️ TIPP: 0:1

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
15:00

⚽️ TIPP: 1:0

Sa., 13.06.2026, 15:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
15:00

⚽️ TIPP: 1:0


Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis