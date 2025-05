EXPERTENTIPP: Paul Etzoldt // BSG Chemie Kahla

Mit einem knappen Heimsieg möchte Paul den aktuellen Tabellenführer TSV Gera-Westvororte stürzen und somit noch einmal richtig Spannung in das Meisterschaftsrennen bringen. Auch auf den anderen Plätzen rechnet der Abwehrspieler vermehrt mit Heimerfolgen, wenngleich er Schmölln und Eisenberg einen Auswärtssieg voraussagt. Nur zwischen Pößneck und Apolda rechnet er mit einer Punkteteilung. Bereits am vergangenen Dienstag konnte Thüringen Jena in einer vorgezogenen Partie mit 4:2 gegen den FSV Grün-Weiß Stadtroda gewinnen.