 2026-04-23T13:43:33.969Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Paul Eichhorn-Nelson // SV 08 Steinach

Die Saison biegt ins letzte Viertel ein und in der Landesklasse 3 steht der 24. Spieltag auf dem Programm - Steinach' Keeper Paul Eichhorn-Nelson gibt dabei seine Prognose ab.

von André Hofmann · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: R.Frank

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Landesklasse 3
Steinach
Paul Eichhorn-Nelson
Paul Eichhorn-Nelson

Auf die Fellberg-Kicker wartet dabei ein schweres Auswärtsspiel beim formstarken FC 02 Barchfeld, die zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnten. Dennoch will Paul drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen...

"Wir spielen höchstwahrscheinlich beim aktuell formstärksten Team der Liga. Aber im Endeffekt beginnt auch dieses Spiel bei 0:0. Wir haben diese Saison sowohl zu Hause wie auch auswärts gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen oder was holen können. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, bei unserem Spiel bleiben, müssen wir uns auch in Barchfeld nicht verstecken. Wir kennen ihre Stärken, dennoch fahren wir optimistisch nach Barchfeld", so Paul Eichhorn-Nelson. Auch Schweina-Gumeplstadt traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und ebenso viel Unentschieden sagt der 25-Jährige noch voraus...

DIE TIPPS VON PAUL

Morgen, 13:30 Uhr
1. Suhler SV
1. Suhler SV1. Suhler SV
FC Schweina-Gumpelstadt
FC Schweina-GumpelstadtFC Schweina-Gumpelstadt
13:30live

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Wacker 03 Gotha
FSV Wacker 03 GothaWacker Gotha
SpVgg Siebleben 06
SpVgg Siebleben 06Siebleben
15:00live

⚽ TIPP: 4:2

Morgen, 15:00 Uhr
FSV 06 Ohratal
FSV 06 OhratalFSV Ohratal
FSV Eintracht Hildburghausen
FSV Eintracht HildburghausenFSV 06 Hibu
15:00live

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr
FC 02 Barchfeld
FC 02 BarchfeldFC Barchfeld
SV 08 Steinach
SV 08 SteinachSteinach
15:00

⚽ TIPP: 2:3

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Sonneberg
1. FC SonnebergSonneberg
VfL Meiningen 04
VfL Meiningen 04Meiningen
15:00live

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Wacker 04 Bad Salzungen
SV Wacker 04 Bad SalzungenSalzungen
FC Steinbach-Hallenberg
FC Steinbach-HallenbergSteinbach-H.
14:00live

⚽ TIPP: 3:1

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Eintracht Ifta
SV Eintracht IftaSV Ifta
Erlauer SV Grün-Weiß
Erlauer SV Grün-WeißErlauer SV
15:00

⚽ TIPP: 2:2

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Gospenroda
SV Grün-Weiß Gospenroda SV Grün-Weiß Gospenroda
SV 1921 Walldorf
SV 1921 WalldorfSV Walldorf
15:00

⚽ TIPP: 1:1