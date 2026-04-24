EXPERTENTIPP: Paul Eichhorn-Nelson // SV 08 Steinach

– Foto: R.Frank

Auf die Fellberg-Kicker wartet dabei ein schweres Auswärtsspiel beim formstarken FC 02 Barchfeld, die zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnten. Dennoch will Paul drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen...

"Wir spielen höchstwahrscheinlich beim aktuell formstärksten Team der Liga. Aber im Endeffekt beginnt auch dieses Spiel bei 0:0. Wir haben diese Saison sowohl zu Hause wie auch auswärts gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen oder was holen können. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, bei unserem Spiel bleiben, müssen wir uns auch in Barchfeld nicht verstecken. Wir kennen ihre Stärken, dennoch fahren wir optimistisch nach Barchfeld", so Paul Eichhorn-Nelson. Auch Schweina-Gumeplstadt traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und ebenso viel Unentschieden sagt der 25-Jährige noch voraus...

DIE TIPPS VON PAUL

⚽ TIPP: 1:2

Morgen, 15:00 Uhr FSV Wacker 03 Gotha Wacker Gotha SpVgg Siebleben 06 Siebleben 15:00 live PUSH

⚽ TIPP: 4:2

Morgen, 15:00 Uhr FSV 06 Ohratal FSV Ohratal FSV Eintracht Hildburghausen FSV 06 Hibu 15:00 live PUSH

⚽ TIPP: 2:0

Morgen, 15:00 Uhr FC 02 Barchfeld FC Barchfeld SV 08 Steinach Steinach 15:00 PUSH

⚽ TIPP: 2:3

⚽ TIPP: 2:2

⚽ TIPP: 3:1

⚽ TIPP: 2:2