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Expertentipp
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EXPERTENTIPP: Paul Eichhorn-Nelson // SV 08 Steinach
Die Saison biegt ins letzte Viertel ein und in der Landesklasse 3 steht der 24. Spieltag auf dem Programm - Steinach' Keeper Paul Eichhorn-Nelson gibt dabei seine Prognose ab.
Auf die Fellberg-Kicker wartet dabei ein schweres Auswärtsspiel beim formstarken FC 02 Barchfeld, die zuletzt drei Siege in Folge einfahren konnten. Dennoch will Paul drei Punkte mit auf die Heimreise nehmen...
"Wir spielen höchstwahrscheinlich beim aktuell formstärksten Team der Liga. Aber im Endeffekt beginnt auch dieses Spiel bei 0:0. Wir haben diese Saison sowohl zu Hause wie auch auswärts gezeigt, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen oder was holen können. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, bei unserem Spiel bleiben, müssen wir uns auch in Barchfeld nicht verstecken. Wir kennen ihre Stärken, dennoch fahren wir optimistisch nach Barchfeld", so Paul Eichhorn-Nelson. Auch Schweina-Gumeplstadt traut er einen Auswärtserfolg zu. Drei Heimsiege und ebenso viel Unentschieden sagt der 25-Jährige noch voraus...