EXPERTENTIPP: Pascal Rahn / TSV Bad Tennstedt

– Foto: Sascha Thiel

Pascal Rahn war in der Vorsaison einer der Leistungsträger, der dem Aufsteiger Bad Tennstedt zum Klassenerhalt verholfen hat. 11 Saisontore erzielte der 24-Jährige Stürmer. In der aktuellen Saison liegt er erneut im Schnitt, hat bereits 5 Mal getroffen, doch insgesamt liegt der TSV hinter seinen Erwartungen und muss in der Rückrunde ordentlich Boden gutmachen.