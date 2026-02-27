EXPERTENTIPP: Pascal Rahn / TSV Bad Tennstedt

Pascal Rahn war in der Vorsaison einer der Leistungsträger, der dem Aufsteiger Bad Tennstedt zum Klassenerhalt verholfen hat. 11 Saisontore erzielte der 24-Jährige Stürmer. In der aktuellen Saison liegt er erneut im Schnitt, hat bereits 5 Mal getroffen, doch insgesamt liegt der TSV hinter seinen Erwartungen und muss in der Rückrunde ordentlich Boden gutmachen.
Um die Aufholjagd zu starten, will Pascal an diesem Spieltag in Siemerode die volle Ausbeute einfahren und für eine kleine Überraschung sorgen. Eine weitere Überraschung traut er Großengottern zu…
DIE TIPPS VON PASCAL ZUM 17. SPIELTAG
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 2:2
⚽️ TIPP: 2:0
⚽️ TIPP: 0:2
⚽️ TIPP: 2:1
⚽️ TIPP: 1:2
⚽️ TIPP: 2:3
⚽️ TIPP: 3:1
Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis