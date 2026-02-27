 2026-02-20T12:29:42.904Z

Expertentipp

EXPERTENTIPP: Pascal Rahn / TSV Bad Tennstedt

Der 17. Spieltag in der Landesklasse 2 steht an. Der FuPa Expertentipp kommt in dieser Woche vom aktuellen Schlusslicht, dem TSV Bad Tennstedt.

von Christopher Plischka · Heute, 13:00 Uhr
– Foto: Sascha Thiel

Pascal Rahn

Pascal Rahn war in der Vorsaison einer der Leistungsträger, der dem Aufsteiger Bad Tennstedt zum Klassenerhalt verholfen hat. 11 Saisontore erzielte der 24-Jährige Stürmer. In der aktuellen Saison liegt er erneut im Schnitt, hat bereits 5 Mal getroffen, doch insgesamt liegt der TSV hinter seinen Erwartungen und muss in der Rückrunde ordentlich Boden gutmachen.

Um die Aufholjagd zu starten, will Pascal an diesem Spieltag in Siemerode die volle Ausbeute einfahren und für eine kleine Überraschung sorgen. Eine weitere Überraschung traut er Großengottern zu…

DIE TIPPS VON PASCAL ZUM 17. SPIELTAG

Morgen, 14:00 Uhr
FC Union Mühlhausen
FC Union MühlhausenMühlhausen
BSV Eintracht Sondershausen
BSV Eintracht SondershausenSondersh.
14:00live

⚽️ TIPP: 1:2

Morgen, 14:00 Uhr
SV 1911 Dingelstädt
SV 1911 DingelstädtDingelstädt
FSV 06 Kölleda
FSV 06 KölledaKölleda
14:00

⚽️ TIPP: 2:2

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Sömmerda
FSV SömmerdaSömmerda
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
14:00

⚽️ TIPP: 2:0

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV DJK Arenshausen
SV DJK ArenshausenArenshausen
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
14:00

⚽️ TIPP: 0:2

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Großengottern
GroßengotternGroßengottern
FC Erfurt Nord
FC Erfurt NordErfurt Nord
14:00live

⚽️ TIPP: 2:1

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
SV Grün-Weiß Siemerode
SV Grün-Weiß SiemerodeSiemerode
TSV 1861 Bad Tennstedt
TSV 1861 Bad TennstedtTSV 1861 Bad Tennstedt
14:00

⚽️ TIPP: 1:2

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Motor Gispersleben
TSV Motor GisperslebenGispersleben
SV Empor Walschleben
SV Empor WalschlebenWalschleben
14:00

⚽️ TIPP: 2:3

So., 01.03.2026, 14:00 Uhr
Wüstheuterode
WüstheuterodeWüstheuterode
SV 1916 Großrudestedt
SV 1916 GroßrudestedtGroßrudest.
14:00

⚽️ TIPP: 3:1

Wertung: 4 Punkte = Richtiges Ergebnis, 3 Punkte = Tendenz & Tordifferenz richtig, 2 Punkte = richtige Tendenz, 0 Punkte = Falsches Ergebnis